Вокуниши Венесуэла ба размоиши «Тринидад ва Тобаго» дар Кариб

Ба гузориши Хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маёдин, Вазорати хориҷаи Венесуэла размоиши «Тринидад ва Тобаго»-ро, ки дар ҳамоҳангӣ бо Фармондеҳии ҷанубии Амрико дар Кариб анҷом шуд, маҳкум кард.
Вазорати хориҷаи Венесуэла ин иқдомро таҳрики хусумомез алайҳи ин кишвар ва таҳдиди ҷиддӣ барои сулҳ дар минтақаи Кариб донист.
Ин вазоратхона афзуд: «Давлати Тринидад ва Тобаго ҳокимияти ин кишварро раҳо карда то ба унвони як мустамликаи низомӣ тобеи манофеи Амрико амал кунад.»
Вазорати хориҷаи Венесуэла дар идома эълом кард, ки размоиши Тринидад ва Тобаго як размоиши дифоӣ нест, балки як таҷовузи низомӣ бо ҳадафи табдили Кариб ба фазое барои хушунат аст.
Ин вазоратхона таъкид кард, ки Венесуэла таҳдиди ҳеҷ давлатеро, ки тобеи Иёлоти Муттаҳида бошад, намепазирад.
