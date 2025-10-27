Иддаои Трамп: Ихтилофоти Толибон ва Покистонро ба суръат поён медиҳам

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абна – дар ҳоле ки музокироти сулҳ миёни ҳайатҳои Толибон ва Покистон вориди дуюмин рӯзи худ дар Истанбул шудааст, раисиҷумҳури Иёлоти Муттаҳидаи Амрико изҳор дошт, ки буҳрони миёни Афғонистон ва Покистонро ба суръат ҳал хоҳад кард.
Изҳороти Трамп дар ҳошияи иҷлоси Осеон Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, рӯзи якшанбе дар ҳошияи иҷлоси Осеон (Анҷумани кишварҳои ҷанубу шарқи Осиё), ки дар Куала-Лумпур, пойтахти Малайзия баргузор шуд, бо ишора ба танишҳои миёни Толибон ва Покистон гуфт: «Шунидаам, ки Покистон ва Афғонистон шурӯъ ба ҳамкорӣ кардаанд. Аммо ман хеле зуд ин мушкилро ҳал хоҳам кард.»
Вай ин суханонро дар ҷараёни маросими имзои тавофуқномаи сулҳ миёни Таиланд ва Камбоҷа баён кард ва дар идома афзуд: «Раҳбарони Покистон инсонҳои бузурге ҳастанд.»
Музокироти бенатиҷа дар Истанбул Расонаҳои покистонӣ гузориш доданд, ки дуюмин рӯзи музокирот миёни ҳайатҳои Толибон ва Покистон дар Истанбул бидуни дастёбӣ ба натиҷае мушаххас поён ёфт. Танҳо тавофуқи ҳосилшуда дар ин даври гуфтугӯҳо, идомаи музокирот дар рӯзҳои оянда будааст.
Ин музокирот идомаи нишасти қаблӣ дар Давҳа ба шумор меравад; нишасте, ки дар он тарафайн пас аз беш аз як ҳафта даргириҳои марзӣ, бар сари оташбаси фаврӣ ба тавофуқ расида буданд.
Афзоиши танишҳо дар марзи Афғонистон ва Покистон Танишҳо миёни Толибон ва Покистон дар таърихи 12 октябр (20 меҳрмоҳ) ба авҷи худ расид. Дар ин таърих, нерӯҳои покистонӣ ҳамлаҳоеро алайҳи посгоҳҳои марзии Толибон анҷом доданд. Дар пайи ин ҳамлаҳо, ду тараф якдигарро ба оғози даргирӣ муттаҳам карданд ва эълом шуд, ки дар ҷараёни даргириҳои парокандаи якҳафтаина, даҳҳо нафар аз ҳар ду тараф кушта шудаанд.
