Зеленский: Шароит дар хатти муқаддими ҷанг бо Русия комилан душвор аст

27 Октябр 2025 - 10:17
Раисиҷумҳури Украина бо баёни ин ки вазъият дар бархе меҳварҳо дар хатти муқаддими набард бо Русия бисёр душвор аст, гуфт: «Дар ҳоли ҳозир сарнавишти мо ба пойдории нерӯҳои украинӣ бастагӣ дорад.»

Ба гузориши Хабаргузории Абна, Владимир Зеленский дар паёми видеоии шабонаи худ бо ишора ба дарёфти гузориши майдонӣ аз Олександр Сирский, фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳи Украина, гуфт: «Меҳварҳои Покровск, Лиман ва соири манотиқ дар устони Донетск, ҳамчунин манотиқи марзӣ дар устонҳои Сумӣ ва Харкиф, бо шароити печидае рӯбарӯ ҳастанд.»

Вай аз шаҳрвандони Украина хост дар рӯзҳои оянда ба ҳушдорҳои ҳамлаҳои ҳавоӣ таваҷҷӯҳи вижа дошта бошанд ва таъкид кард, ки натиҷаи ниҳоии ҷанг ба муқовимати нерӯҳои дифоӣ ва амниятии Украина ва талоши ҳамагонӣ барои ҳифзи ин кишвар бастагӣ дорад.

