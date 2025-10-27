Зеленский: Шароит дар хатти муқаддими ҷанг бо Русия комилан душвор аст

Ба гузориши Хабаргузории Абна, Владимир Зеленский дар паёми видеоии шабонаи худ бо ишора ба дарёфти гузориши майдонӣ аз Олександр Сирский, фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳи Украина, гуфт: «Меҳварҳои Покровск, Лиман ва соири манотиқ дар устони Донетск, ҳамчунин манотиқи марзӣ дар устонҳои Сумӣ ва Харкиф, бо шароити печидае рӯбарӯ ҳастанд.»
Вай аз шаҳрвандони Украина хост дар рӯзҳои оянда ба ҳушдорҳои ҳамлаҳои ҳавоӣ таваҷҷӯҳи вижа дошта бошанд ва таъкид кард, ки натиҷаи ниҳоии ҷанг ба муқовимати нерӯҳои дифоӣ ва амниятии Украина ва талоши ҳамагонӣ барои ҳифзи ин кишвар бастагӣ дорад.
Your Comment