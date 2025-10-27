Парчам: Дифоъи Русия ҳамлаҳои паҳподии Маскавро дафъ кард

Ба гузориши Хабаргузории Абна ба нақл аз Спутник, сомонаи дифоии Русия муваффақ шуд ҳамлаҳои паҳподии ба Маскав, пойтахти ин кишвар, ро дафъ кунад.
Шаҳрдори Маскав гуфт, ки ду фарванд паҳподи украинӣ, ки ба самти пойтахти Русия дар ҳаракат буданд, сарнагун шуданд.
Ба гуфтаи шаҳрдори Маскав, имшаб дар маҷмӯъ панҷ фарванд паҳпод бар фарози Маскав сарнагун шудаанд.
Вазорати дифои Русия рӯзи якшанбе дар баёнияе эълом карда буд, ки 26 паҳподи украинӣ байни соати 11:00 то 16:00 ба вақти Маскав дар ҳарими ҳавоии минтақаҳои Белгород, Брянск ва Курск нобуд шудаанд.
Дар баёнияи содира аз сӯи Вазорати дифои Русия дар ин хусус омадааст: «Мо тасҳилоти энержӣ, таҷҳизоти низомӣ ва тасҳилоти ҳамлу нақли силоҳ мутааллиқ ба нерӯҳои украинӣ ро ҳадаф қарор додем.»
Вазорати дифои Русия изофа кард: «Маскав маконҳои истиқрори муваққати нерӯҳои украинӣ ро дар чандин ҷабҳа бо муваффақият мавриди ҳадаф қарор дод.»
