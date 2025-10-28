Трамп иддао кард: Ғолиби ҳар ҷанг ҳастем

Ба гузориши хабаргузории АБНО аз Би-би-сӣ Инглисӣ, Доналд Трамп тайи нутқе дар пойгоҳи низомиёни Амрико дар Ҷопон иддао кард, ки агар вориди ҷанге шавем дар он ҷанг, пирӯз хоҳем шуд.
Вай иддао кард, ки парчами Амрико дар ҳамаи ҷаҳон баланд аст ва дар айни ҳол, гуфт: "Ин ҳаққи мост, ки халиҷи Мексикаро халиҷи Амрико биномем."
Ин мақоми амрикоӣ иддао кард, ки Амрико дар ҳама чиз аввал аст ва афзуд: "Мо дар ҳама чиз аз иқтисод то сиёсат ва ҷангу сулҳ, аввал ҳастем ва бояд аввал бимонем."
Трамп, таваррум, бекорӣ ва мушкилоти иқтисодии Амрикоро ношӣ аз чаҳор соли ҳузури демократҳо дар Кохи Сафед донист ва гуфт: "Ҳамон тавре, ки дар давраи аввали раёсати ҷумҳурӣ ба иқтисод сомон дода, вазъияти таваррум ва бекорӣ ва маошҳои поинро беҳбуд хоҳад бахшид."
Раисиҷумҳури Амрико, сиёсати тарифаии худро ситуд ва гуфт: "Тарифаҳо фавқулодда будаанд ва триллионҳо доллар барои Амрико даромад доштаанд. Ҳеҷ кас монанди ман тарифаҳоро дарк накарда буд. Тарифаҳо боис шуда мардум вориди Амрико шаванд ва ададҳое харҷ кунанд, ки ҳаргиз монандаи онро надидаем."
Трамп ҳамчунин тарифаҳоро омиле донист, ки ба "ҷулавгирӣ аз бисёре аз ҷангҳо" кумак кардааст ва ба унвони намуна ба танишҳои авоили имсол миёни Ҳинд ва Покистон ишора кард.
Ӯ гуфт: "Мо боис шудаем Ҷопон пули зиёде ба даст биёварад ва ин мавзӯъ ишколе надорад зеро онҳо сармоягузориҳои бузурге дар Амрико анҷом додаанд."
Трамп изҳор дошт, ки нахуствазири Ҷопон пештар ба ӯ гуфтааст ширкати "Тойота" қасд дорад 10 миллиард доллар барои эҳдоси корхонаҳое дар саросари Иёлоти Муттаҳида сармоягузорӣ кунад.
