Тафриқа дар рости ифротии Ҳолланд; Нигаронии мусулмонон аз пирӯзии "Вайлдерс"

Ба гузориши хабаргузории АБНО, рӯзномаи инглисии "Гардиан" дар гузорише таҳти унвони "Хусумати ошкоро алайҳи мусулмонон оддӣ шудааст", навишт: "Мусулмонони Ҳолланд бо наздик шудан ба интихоботи саросарии ин кишвар, аз афзоиши нуфузи рости ифротӣ ва тезтар шудани лаҳни сиёсатмадорон алайҳи муҳоҷирон ва ақалиятҳо нигаронанд."
"Гардиан" бо ишора ба ҳадаф қарор додани мусулмонон, паноҳҷӯён ва дигар ақалиятҳо аз сӯи сиёсатмадорони Ҳолландӣ барои ҷалби овозҳо, афзуд: "Интихоботи фардо ба озмуне муҳим барои санҷиши арзишҳои демократӣ ва ҳувияти Ҳолландӣ табдил шудааст."
Дар интихоботи пешин, ҳизби Озодӣ ба раҳбарии Вайлдерс бо касби бештарин овозҳо, кишварро ба ҳайрат овард ва иттиҳоди шиканандаеро шакл дод, ки танҳо 11 моҳ давом овард.
Интихоботи рӯзи чоршанбеи Ҳолланд дар ҳоле баргузор мешавад, ки Ингрид Кунрадӣ, раҳбари ҳизби "ҶейЭй21" аз аҳзоби ростгарои ин кишвар аз иттиҳод бо Вайлдерс хориҷ шуд.
Бар асоси гузориши "Блумберг", интизор меравад, ки Кунрадӣ битавонад бахше аз овозҳои наво-муҳофизакорони Ҳолландро аз сабади Вайлдерс берун биоварад.
Your Comment