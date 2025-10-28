  1. Home
Вокуниши Чин ба дидори Трамп бо нахуствазири Ҷопон

28 Октябр 2025 - 14:21
News ID: 1743883
Source: ABNA
Вокуниши Чин ба дидори Трамп бо нахуствазири Ҷопон

Сухангӯи Вазорати хориҷаи Чин гуфт: "Ҳамкориҳои амниятии Амрико ва Ҷопон набояд дар ҷиҳати нобудии сулҳ ва субот дар минтақаи Осиёи Шарқӣ қарор гирад."

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз рӯзномаи чинии "Глобал Таймс", «Гуо Ҷиакун», сухангӯи Вазорати хориҷаи Чин, рӯзи сешанбе дар вокуниш ба таъкиди Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико ва Санаэ Такайчӣ, нахуствазири Ҷопон бар густариши ҳамкориҳои низомӣ, гуфт: "Минтақаи Осиё-Уқёнуси Ором арсае барои тавсиаи сулҳомез аст. Амрико ва Ҷопон бояд дар ҷараёни тавсиаи равобити дуҷониба ва ҳамкориҳои амниятии худ, ба сулҳ ва суботи минтақа кумак кунанд, на баръакс."

Ин мақоми чинӣ изҳор дошт, бо таваҷҷуҳ ба собиқаи таҷовузгарии низомии Ҷопон дар даврони муосир, таҳаррукоти низомӣ ва амниятии ин кишвар ҳамеша аз сӯи кишварҳои осиёии ҳамсоя ва ҷомеаи байналмилалӣ ба диққат зери назар будааст.

Вай аз Ҷопон хост нигарониҳои амниятии кишварҳои ҳамсояро дарк кунад ва гуфт: "Аз Тӯкиё мехоҳем ба таври амиқ дар бораи иқдомоти гузаштаи худ таъаммул кунад ва дар масири тавсиаи сулҳомез гом бардорад ва бо иқдомоти амалӣ эътимоди кишварҳои осиёиро ба даст оварад."

