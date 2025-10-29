Ташдиди таниш миёни Риёзу Тел-Авив ; Нависандаи арабистонӣ : Шутурҳои мо реша доранд аммо Исроил на

Ба гузориши Порс Тудей ба нақл аз Ирно , « Алӣ Алхашибон » нависанда ва таҳлилгари сиёсии Арабистони Саъудӣ дар вокуниш ба изҳороти ахири Смотрич, Бецалель , вазири дороии режими саҳюнистӣ ки гуфта буд « агар Арабистон хоҳони одисозӣ дар баробари ташкили кишвар фаластинӣ аст , пас на , муташаккирем . Ба шутурсаворӣ дар саҳро идома диҳед » , дар мақолае дар рӯзнома « Алриёз » навишт : « Исроиле, ки ҳашт даҳаи пеш бар сарзаминии бегона таҳмил шуд , имрӯз талош дорад худро соҳиби таъриху замин муаррифӣ кунад , дар ҳоле ки шутурҳои ин минтақа миллионҳо соли пеш аз онҳо инҷо бӯдаанд . »
« Алӣ Алхашибон » бо ишора ба инки « таҳқири таърих танҳо аз касоне бармеояд ки худ фоқиди он ҳастанд » , афзӯд : « ( режим ) Исроил бо ҳимояти қудратҳои ҷаҳонӣ пас аз ҷанги ҷаҳонии дувум бар минтақаи ( ғарби Осиё ) таҳмил шуд ва ҳануз ҳам талош мекунад бо ҳазфи мардуми Фаластин , идае ғайриқобилии таҳаққуқро пеш бибарад . »
Алӣ Алхашибон бо таъкид бар инки « Арабистон ҳаргиз ҳазфи миллати Фаластинро нахоҳад пазируфт » тасреҳ кард : « Паёми сиёсии мо ба амсол ӯ инаст ки одисозӣ бидӯни кишвари фаластинӣ мумкин нест . »
Ин нависанда ва таҳлилгари сиёсии Арабистони Саъудӣ дар бахше аз ин мақола бо лаҳни таънаомез хитоб ба Смотрич навишт : « Мо бо шутурҳо , кишварӣ ба андозаи як қорра сохтем , бидӯни онки хонаеро вайрон кунем ё инсонӣ бегуноҳро бикушем ; Дар ҳоле ки шумо бар заминм зиндагӣ мекунед ки мутаъаллиқ ба шумо нест ва ҳатто арзиши онро намедонед . »
« Алӣ Алхашибон » ҳамчунин таъкид кард : « Масаълаи Фаластин барои сиёсати саъудӣ монанди сар барои бадан аст ва ин асл , тағйир нахоҳад кард . »
Гуфтанӣ аст , « Смотрич, Бецалель » вазири ифротии режими Исроил чанд рӯз пас аз узрхоҳи бобати изҳороти тавҳиномези худ дарбораи Арабистони Саъудӣ , душанбе шаб дар нишасти ҳафтагии ҳизби худ бори дигар дар суханоне ба Арабистони Саъудӣ ҳамла кард ва гуфт : « Ҳеҷ кас , таъкид мекунам , ҳеҷ кас , бо одисозӣ равобит бо мо ва пайвастан ба тавофуқномаҳои Иброҳим , ба мо лутфӣ намекунад . »
Смотрич ҳафтаи гузашта низ дар як нишасит дохилӣ гуфта буд : Агар Арабистон ба мо бигӯед ; Одисозӣ дар баробари кишвари фаластинӣ , посухи мо ин аст ки на , муташаккирем . Ба шутурсаворӣ дар саҳро идома диҳед , мо ҳам ба сохти як қудрати фанноварии азими идома медиҳем .
Ин вазири ифротии режими саҳюнистӣ ҳамчунин дар изҳороти рӯзи душанбе бори дигар бар мавозиъи худ пофишорӣ кард ва гуфт : « Куҷо будед вақте Арабистониҳо ду соли тамом , сарбозони моро ба наслкушӣ муттаҳам мекарданд ? , Онҳо мерос , суннатҳо , таъриху китоби муқаддаси моро инкор мекунанд ; Мо 77 сол бидӯни онҳо зиндагӣ кардем ва 77 соли дигари ҳам метавонем .
Your Comment