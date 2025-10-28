Дархости Байден аз мардуми Амрико барои истодагӣ дар муқобили Трамп

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Ассошиэйтед Пресс", Ҷо Байден, тайи нишасте дар Муассисаи Эдвард Кеннеди, аз даврони раёсати ҷумҳурии Доналд Трамп таҳти унвони "рӯзҳои торیک" ёд кард ва аз амрикоиҳо хост дар баробари ҳамлаҳо ба озодии баён ва талош барои афзоиши ихтиёроти президентӣ, таслим нашаванд.
Вай бо баёни инки Амрико ба конграсси коршоям, қувваи қазоии мустақил ва президенте бо қудрати маҳдуд, ниёз дорад, афзуд: "Бо таваҷҷуҳ ба тӯлонитарин таътили давлати федерол, Трамп аз ин вазъият барои аъмоли қудрати бештар истифода мекунад."
Байден бо ёдоварӣ аз эътирозоти кормандони давлати федерол ва ҳамаи донишгоҳиён ва ҳунармандоне, ки дар баробари таҳдидҳои давлати Трамп истоданд, гуфт: "Иҷрокунандагони барномаҳои шабона ҳамчунон нури озодии баёнро меротобанд; ҳарчанд ки ҳирфаашон дар хатар аст."
Ин мақоми собиқи Амрико ҳамчунин аз мақомҳои мунтахаби ҷумҳурихоҳ, ки алайҳи сиёсатҳои давлати Трамп рай дода ё мухолифат кардаанд, қадрдонӣ кард ва афзуд: "Қиссаи Амрико, қиссаи шаҳри париён нест ва дар 250 соли гузашта, ҳамеша маҳалли мунозиа байни хатар ва фурсат будааст."
Вай дар поёни ин суханронӣ, аз мардуми Амрико хост то алайҳи давлати Трамп ба по хезанд.
