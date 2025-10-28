Муҳаммад Раъд: Ҳизбуллоҳ дар натиҷаи нотавонии давлат барои дифоъ аз мардум эҷод шуд

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Ал-Аҳд", Муҳаммад Раъд, раиси фароксиёни Вафодорӣ ба Муқовимат дар парлумони Лубнон дар суханоне тасриҳ кард, ки аз замоне ки душмани саҳюнистӣ дар дастрасӣ ба аҳдофи худ, яъне ишғоли манотиқи фаротар аз рустоҳои хатти муқаддам дар набарди "Ули-л-Баъс" шикаст хӯрда ва маҷбур шуд оташбасро бипазирад, ҳамеша талош кардааст то аз тааҳҳудоти худ шона холӣ карда ва тавофуқро нақз кунад ва ба иқдомоти таҷовузкоронаи ҳавоӣ, заминӣ ва дарёии худ идома медиҳад.
Вай идома дод, ки душман ҳамчунон ба нақзи оташбас идома медиҳад, мардумро мекушад ва онҳоро аз бозсозии хонаҳояшон ва бозгашт ба рустоҳояшон манъ мекунад, ва амният ва суботи кулли Лубнонро таҳдид мекунад.
Раъд хотирнишон кард: "Бархе аз лубнониҳо мутаассифона таҷовузоти душманро тавҷеҳ мекунанд ва хостори аз байн бурдани баҳонаҳое ҳастанд, ки душман барои иртикоби ҷиноёти худ ба онҳо мутавассил мешавад. Онҳо бояд бидонанд, ки ҳадафи душман фурӯ бурдани тамоми Лубнон аст."
Вай ваҳдати лубнониҳо ва инсиҷоми дохилиро муҳимтарин монеи таҷовузи саҳюнистҳо дониста ва тасриҳ кард, ки ҳамаи лубнониҳо бояд дар мавзеъҳои худ муттаҳид шаванд то душманро аз дастрасӣ ба аҳдофаш боздоранд. Зеро муҳимтарин ангезаи ваҳшигарии саҳюнистҳо, тафриқаи мардуми Лубнон дар мавзеъгирӣ дар баробари таҷовузоти он аст.
Ин узви аршади Ҳизбуллоҳи Лубнон хотирнишон кард, ки набояд ба душман фурсати сармоягузорӣ рӯи ихтилофоти дохилии худро бидиҳем то ҷуръат накунад алайҳи кишвари мо иқдом кунад. Вай таъкид кард: "Бояд равшан бошад, ки муқовимат, ки асосан дар натиҷаи нотавонии давлат дар ҳимоят аз мардум ва кишвараш оғоз шуд, ба вазифаи миллии худ идома хоҳад дод то замоне ки давлат тавоноӣ ва омодагии худро барои анҷоми вазифаи худ дар дифоъ ва ҳимояти миллӣ исбот кунад."
Раиси фароксиёни Вафодорӣ ба Муқовимат гуфт: "Ҳангоме ки тарҳи ҷомеи амният ва дифои миллӣ мавриди баҳс қарор мегирад, ҷойгоҳи муқовимат ва нақши зарурии ва такмили он дар ин тарҳ, ҳамроҳ бо нақши соири нерӯҳо ва ниҳодҳо дар кишвар дубора мушаххас мешавад."
