Чаро Эрон хоҳони поёни беқайду шарти таҳримҳо алайҳи Куба шудааст?

Ба гузориши Порс Тудей, Амирсаъиди Ереванӣ, сафиру намояндаи доими Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони милал рӯзи чаҳоршанбе дар нишасти Маҷмаи умумии Созмони милал дар бораи поёни таҳримҳои Амрико алайҳи Куба, бо таъкид бар инки муҳосираи ин кишвар бояд фавран ва бидуни ҳеҷ қайду шарте лағв шавад, гуфт: Поён додан ба ин тадобир на танҳо таскине зарурӣ барои мардуми Куба ба ҳамроҳ хоҳад дошт, балки паёме равшану қотеъ ба ҷаҳон мухобира мекунад, мабнӣ бар инки даврони иҷбор, султа ва ситами иқтисодӣ бояд ба поён расад.
Вай бо ишора ба таҳримҳои якҷонибаи Амрико алайҳи Куба гуфт: Тардиде нест, ки таҳримҳои якҷониба ба унвони иқдомоте ғайриқонӯнӣ, ки реша дар нахват ва якҷонибагароӣ доранд, чандҷонибагароиро ба хатар меандозанд, назми ҷаҳониро бесубот месозанду рӯҳи асили Маншури милали муттаҳидро тазъиф мекунанд.
Ереванӣ таъкид кард: Тадовуми таҳримҳо ва муҳосираи якҷониба ва ғайриинсонӣ алайҳи Куба, ки беш аз шаст сол аст ба баҳонаи тарвиҷи демократия эъмол мешавад, намунае ошкор аз иқдомоти қаҳромези якҷониба алайҳи кишваре мустақилу дорои ҳокимият аст, ки ба сӯрати низомманди ҳуқуқу рифоҳи мардуми Кубаро тазъиф кардааст.
Вай афзуд: Иёлоти муттаҳидаи Амрико, бо тадовуми сиёсатҳои якҷониба ва қаҳромези худ дар қиболи кишварҳои дорои ҳокимияти мустақил, ҳамчунон хости яксадо ва қотеъи ҷомеъаи байниалмилалӣ барои поён додан ба душманиҳои худ алайҳи Куба, ки беш аз шашдаҳа идома доштаастро нодида мегирад. Ҷумҳурии Исломии Эрон бори дигар мухолифати қотеъи худро бо ҳар гуна таҳрими иқтисодӣ, тиҷорӣ ва молӣ алайҳи кишварҳои дорои ҳокимияти мустақил, аз ҷумла Куба, мавриди таъкид қарор медиҳад.
Аксарияти қотеъи ҷомеъаи байналмилалӣ, аз тариқи тасвиби мукаррари қатъномаҳо дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, тадовуми эъмоли таҳримҳо алайҳи Кубаро мардӯд дониста ва аз давлати Амрико хостааст, сиёсатҳои шикастхӯрдаи худро ислоҳ намуда ва муҳосира алайҳи Кубаро лағв намояд. Муҳосираи Куба бояд фавран ва бидуни ҳеҷ қайду шарте лағв шавад.
Амрико беш аз шаш даҳааст, ки Кубаро ба баҳонаҳои воҳӣ таҳти шадидтарин таҳримҳо қарор додааст. Нахустин таҳримҳои иқтисодии Вашингтон алайҳи Ҳовоно, дар феврали 1962 бо имзои John F. Kennedy, раисиҷумҳури вақти Амрико иҷро шуд. Miguel Diaz-Canel, раисиҷумҳури Куба чанд сол қабл ҳамзамон бо баргузории маросими мардумӣ дар нуқоти мухталифи Куба алайҳи таҳримҳои иқтисодии тиҷории Амрико, дар сафҳаи Твиттери худ навишт: 60 сол муқовиматро сипарӣ кардем ва аз мутолибаи худ барои поён додан ба ин сиёсати ваҳшатноку мансӯх хаста намешавем.
Давлати Ҳовоно, Амрикоро омили ташдиди фишорҳои иқтисодӣ бо ҳадафи фалаҷ кардани иқтисоди Куба ва густариши норизоятии дохилӣ дар ин кишвар медонаду борҳо дар Созмони милал ин масаъларо матраҳ сохтааст. Бо ин ҳол, Куба беш аз 60 сол аст, ки дар муқобили иқдомоти зиддиинсонӣ ва ғайриқонӯнии Вашингтон ба хубӣ муқовимат кардааст. Мавзеи хасмонаи Вашингтон алайҳи Ҳовоно, бо интиқоди ниҳодҳои байналмилалӣ мувоҷеҳ шудааст. Маҷмаъи умумии Созмони милал аз соли 1992 ҳар сол дар бораи қатъномаи давлати Куба дар хусӯси лағви таҳримҳои Амрико раъйгирӣ мекунад.
Ҳар бор ки ин қатънома ба раъй гузошта мешавад, давлати Куба таҳримҳои деринаи Амрикоро омили мушкилоти иқтисодии ин кишвар аз ҷумла камбудҳо, саҳмиябандиҳо ва дастрасии маҳдӯд ба колоҳо эълом карда; таҳримҳое, ки онро мисдоқи «ҷанги иқтисодӣ» медонад. Созмони Милали Муттаҳид, дар чанд даҳаи ахир дар қатъномаҳои мутааддид аз Амрико хостааст ба таҳриму муҳосираи иқтисодии Куба поён диҳад, аммо Амрико бо бетаваҷҷӯҳии комил ба ин хостаи ҷаҳонӣ, ҳамвора бар тадовуми фишорҳо алайҳи Куба таъкид варзидааст.
Шуморе аз коршиносони Созмони Милали Муттаҳид дар гузорише дар августи 2020 бо интиқод аз таҳримҳои Амрико алайҳи шаҳрвандони Куба дар буҳбуҳаи ҳамагирии Корона дар ин кишвар таъкид карданд, ки ин таҳримҳо ба баҳонаи ҳимоят аз ҳуқуқи башар, дар воқеъ дар ҳоли куштани мардум аст ва онҳоро аз ҳуқуқи асосии худ, аз ҷумла муроқибатҳои беҳдоштӣ, таҳияи маводи ғизоӣ ва зиндагӣ маҳрӯм мекунад. Куба дар соли 2023 баровард кард, ки таҳримҳо токунӯн 1.34 триллиондоллар ба иқтисоди ин кишвар осеб задааст.
Амрико дар чорчӯби докторинаи Монро, ки тибқи он Амрикои Лотинро ҳавзаи нуфузи инҳисории худ талаққӣ мекунад, ҳамвора ба дахолат дар умӯри дохилии кишварҳои ин минтақа бавижа Куба пардохта ва талоши мустамарре барои барандозӣ ва сарнагӯнии давлати Ҳовоно сӯрат медиҳад. Ҳадафи воқеии Вашингтон аз таҳдидоти бесобиқа ва ташдиди фишорҳои молӣ ва иқтисодӣ алайҳи Куба, тазъифи ҳарчӣ бештари давлати мутараққии ин кишвар ва дар ниҳоят барандозии он аст.
Бо ин ҳол, ин сиёсати Вашингтон бо мухолифатҳо ва маҳкӯмиятҳои зиёде дар сатҳи ҷаҳонӣ ва низ дар Амрикои Лотин мувоҷеҳ шудааст. Ин рӯйкард нишонае аз хуи истикборӣ ва султагаронаи Амрико маҳсӯб мешавад. Эъмоли ин рӯйкард дар қиболи Куба бо шикасте ошкор мувоҷеҳ шуда, ки барои шаш даҳааст, ки дар муқобили ин иқдомоти зиддиинсонӣ ва ғайриқонӯнии Вашингтон ба хубӣ муқовимат кардааст.
