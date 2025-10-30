Вокуниши Шветсия ба куштори ҷамъӣ дар Ал-Фошири Судон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Вазорати хориҷаи Шветсия имрӯз чаҳоршанбе бо судури баёнияе вуқӯи кушторҳои васеъ дар Судонро маҳкум кард.
Дар баёнияи содира аз сӯи Вазорати хориҷаи Шветсия дар ин хусус омадааст: Нерӯҳои вокуниши сареъ (RSF) масъулияти ҳифозат аз ғайринизомиён дар манотиқи таҳти контроли худ дар Судонро бар ӯҳда доранд.
Ин баёния илова мекунад: Ҳамаи тарафҳо дар Судон бояд ба қавонини байналмилалии башардӯстона эҳтиром бигузоранд ва ба мизи музокира бозгарданд.
Нерӯи муштараки мусаллаҳ дар Дарфур воқеъ дар ғарби Судон дирӯз нерӯҳои вокуниши сареъро ба куштани 2 ҳазор ғайринизомӣ дар шаҳри Ал-Фошир тайи рӯзҳои 26 ва 27 октябр муттаҳам кард.
Шаҳри муҳосирашудаи Ал-Фошир тайи рӯзҳои гузашта шоҳиди набардҳои шадиде миёни артиши Судон ва нерӯҳои вокуниши сареъ буд, ки рӯзи якшанбе контроли бахшҳое аз шаҳр аз ҷумла мақарри артишро эълом карданд. Гуфта мешавад пас аз таҳти контроли гирифтани шаҳри Ал-Фошир, эъдомҳои дастаҷамъӣ дар ин шаҳр оғоз шудааст.
Нерӯҳои мусаллаҳи муштарак, ки дар канори артиши Судон алайҳи нерӯҳои вокуниши сареъ меҷанганд, эълом карданд, ки низомиёни вокуниши сареъ ҷиноёти ваҳшатнокеро алайҳи ғайринизомиёни бегуноҳ дар шаҳри Ал-Фошир муртакиб шудаанд ва беш аз 2 ҳазор шаҳрванди ғайримусаллаҳ, ки бештари онҳо зан, кӯдак ва солхӯрда будандро дар сукути ҷаҳонӣ эъдом кардаанд.
