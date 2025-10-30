Bloomberg: Трамп 8 ноябр бо нахуствазири Маҷористон дидор мекунад

Ба гузориши хабаргузории Абно, Bloomberg дар гузорише аз дидори Доналд Трамп раисҷумҳури Амрико бо нахуствазири Маҷористон дар Кохи Сафед хабар дод.
Бар асоси эъломи ин расона, Трамп қасд дорад дар таърихи 8 ноябр (17 Обанмоҳ) дар Вошингтон бо Виктор Орбан нахуствазири Маҷористон дидор кунад.
Агарчанде ҳанӯз маҳалли ниҳоии ин дидор мавриди тавофуқ қарор нагирифтааст, аммо Орбан дар ин ҳафта аз сафари қарибулвуқӯи худ ба Вошингтон хабар додааст.
То кунун ахбор ва иттилооти бештаре дар хусуси меҳварҳои райзанӣ миёни ин ду мақом расонаӣ нашудааст.
