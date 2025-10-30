Трамп: Иттиҳоди низомии мо бо Кореяи Ҷанубӣ қавитар аз ҳар замон аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико гуфт: "Кореяи Ҷанубӣ мувофиқат кардааст, ки дар ивази коҳиши тарифҳои мо, 350 миллиард доллар ба Иёлоти Муттаҳида пардохт кунад."
Вай афзуд: "Кореяи Ҷанубӣ мувофиқат кардааст, ки миқдори азиме аз нафту гази моро харидорӣ кунад ва сармоягузории ширкатҳои кореӣ дар кишвари мо аз 600 миллиард доллар фаротар хоҳад рафт."
Раисҷумҳури Амрико дар идома иддао кард, ки иттиҳоди низомии кишвараш бо Кореяи Ҷанубӣ қавитар аз ҳамеша аст.
Вай афзуд: "Ман мувофиқат кардаам, ки ба ҷои зердарёиҳои дизелии Кореяи Ҷанубӣ, як зердарёии ҳастаӣ барои ин кишвар сохта шавад."
Трамп гуфт, ки бесаброна мунтазири дидор бо раисҷумҳури Чин дар соатҳои оянда аст.
