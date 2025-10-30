Доҳа: Барои ҳифзи оташбас дар Ғазза бо ҳарду тараф дар тамос ҳастем

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, «Шайх Муҳаммад бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ», вазири корҳои хориҷии Қатар гуфт, ки кишвараш бо ҳарду тарафи исроилӣ ва фаластинӣ дар иртиботи фаъолона аст то пойдории тавофуқи оташбас дар навори Ғаззаро, ба назар аз чолишҳое, ки рӯзи сешанбе бо он рӯбарӯ шуд, таъмин кунад.
Вай афзуд: «Мо дар ҳоли расади чолишҳое ҳастем, ки оташбас дар рӯзи сешанбе бо он рӯбарӯ шуд ва ин амр қобили интизор буд. Бо ин ҳол, хушбахтона ҳарду тараф эътироф доранд, ки ин тавофуқ бояд побарҷо бимонад.»
Вазири корҳои хориҷии Қатар изҳор дошт: «Он чӣ дирӯз иттифоқ афтод ноумедкунанда буд ва мо барои маҳор кардани он талош кардем. Вошингтон ба ин тавофуқ мутааҳҳид аст.»
Вай идома дод: «Маъмурияти мо имрӯз тазмини поёни ҷанг ва иҷрои он чӣ дар Шарм-аш-Шайх тавофуқ шуд, аст.»
Режими саҳюнистӣ шаби сешанбеи гузашта як бор дигар оташбас дар навори Ғаззаро нақз кард ва манотиқи мухталифи ин борикаро омаҷи ҳамлаҳои худ қарор дод, ки бар асари ин ҳамлаҳо даҳҳо фаластинӣ ба шаҳодат расида ва захмӣ шуданд.
