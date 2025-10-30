Вокуниши Ҳамос ба ҷилавгирӣ аз боздиди намояндагони Салиби Сурх аз асирони фаластинӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории фаластинии Шаҳоб, ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос дар баёнияе эълом кард, ки тасмими «Йисроил Катс» вазири ҷанги режими саҳюнистӣ мабнӣ бар ҷилавгирӣ аз боздиди намояндагони Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх аз садҳо асири фаластинӣ, нақзи ҳуқуқи асосии асирони мо маҳсуб мешавад ва ин амр ба маҷмӯае аз тахаллуфоти низомманд ва ҷиноии Исроил алайҳи асирон монанди қатл, шиканҷа, гуруснагӣ ва бетаваҷҷуҳии пизишкӣ меафзояд.
Ҳамос дар ин баёния афзуд: Мо аз ҷомеаи байналмилалӣ ва созмонҳои ҳуқуқи башарӣ ва башардӯстона мехоҳем, ки барои мутаваққиф кардани ин иқдомоти ваҳшиёна алайҳи асирони фаластинӣ дар зиндонҳо, ки нақзи ошкори қавонини байналмилалӣ ва Конвенсиони сеюми Женева аст, мудохила кунанд.
Ҳамос ҳамчунин аз ҷомеаи байналмилалӣ ва созмонҳои ҳуқуқи башарӣ хост, ки ба таври ҷиддӣ барои озодии асирони фаластинӣ, ифшои иқдомоти ваҳшиёнаи ишғолгарон ва посухгӯ кардани сарони ин режим ба далели ҷиноёти бесобиқаашон талош кунанд.
