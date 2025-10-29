Муваффақияти озмоишҳои моҳвораи “Ноҳид” ва гомҳои Эрон ба сӯи интернети моҳвораии бумӣ

Ваҳиди Яздониён, раиси пажӯҳишгоҳи фазоии Эрон бо ишора ба пешрафтҳои ахир дар ҳавзаи иртибототи моҳвораӣ гуфт: Эрон зерсохти лозим барои дастёбӣ ба интернети моҳвораии бумиро дар ихтиёр дорад. Моҳвораи “Ноҳид”, имкони табодули додаро барои мо фароҳам карда ва хушбахтона тестҳои анҷом шуда бар рӯи ин моҳвора бо муваффақият ҳамроҳ будааст.
Яздониён аз идомаи раванди тавсеаи ин пружа хабар дод ва гуфт: Иншоалло намунаи дуввуми моҳвораи “Ноҳид 2” то поёни тирамоҳ партоб хоҳад шуд. Ҳамчунин дар барнома дорем теъдоди моҳвораҳоро афзоиши диҳем то ба як манзумаи воқеӣ бирасем. Мо ин масирро мутаваққиф нахоҳем кард; ҳам дар заминаи сохт ва ҳам таъмини моҳвораҳо ба таври мустамар дар ҳоли пешрафт ҳастем.
Вай бо ишора ба уфуқи замонии таҳаққуқи иттисоли Эрон ба шабакаи ҷаҳонии интернети моҳвораӣ гуфт: Бо раванди феълӣ, интизор меравад, зарфи се то панҷ соли оянда битавонем ба таври комил ба шабакаи ҷаҳонӣ муттасил шавем.
Моҳвораи таҳқиқотӣ ва мухобиротии “Ноҳид 2” субҳи 25 июли 2024 ба суфориши Созмони фазоии Эрон ва бо ҳамкории пажӯҳишгоҳи фазоӣ бо партобгари “Союз”-и Русия ба фазо рафт.
Your Comment