Рубио: Иқдоми Исроил барои ҳокимияти Каронаи Бохтарӣ, сулҳи Ғаззаро таҳдид мекунад

Ба гузориши Хабаргузории Абна, Хабаргузории Ройтерз ба нақл аз «Марко Рубио» вазири умури хориҷаи Амрико эълом кард, ки таҳаррукоти ахири Кнессети режими Исроил дар хусуси алҳоқи Каронаи Бохтарӣ ба аърозии ишғолӣ таҳдиди ҷиддӣ барои раванди сулҳ дар Ғазза ва тавофуқоти он аст.
Вай афзуд: "Ин иқдомот метавонад ба шиддат бар раванди сулҳ таъсир гузошта ва мушкилоти бештареро дар минтақа эҷод кунад."
Дар ҳамин ҳол, Вазорати умури хориҷаи Туркия низ ба шиддат ин иқдоми Кнессети режими Исроилро маҳкум кардааст.
Ҳамчунин, Арабистони Саудӣ дар вокуниш ба тасвиби аввалияи ин тарҳ, онро ба шиддат маҳкум кард.
Дар айни ҳол, вазири умури хориҷаи Амрико бидуни ном бурдани аз кишвари хос таъкид кард, ки бархе аз кишварҳои хориҷ аз минтақаи Ховари Миёна омодагӣ доранд дар қолаби як нерӯи байналмилалӣ дар Ғазза мушорикат карда то дар ростои таъмини амният ва суботи минтақа кумак кунанд.
Your Comment