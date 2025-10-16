Тирандозӣ ба самти автобуси исроилӣ дар ғарби Ромаллоҳ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, расонаҳои режими саҳюнистӣ эълом карданд, ки ахбори аввалия аз тирандозӣ ба самти автобуси исроилӣ дар хиёбони 443 дар ғарби Ромаллоҳ ҳикоят дорад.
Бархе манбаъҳо аз захмӣ шудани 5 нафар дар ин ҳодиса хабар дода ва таъкид карданд, ки ҳоли 3 нафар аз маҷрӯҳон вахим аст.
Шабакаи 13-и телевизиони режими саҳюнистӣ низ ин ҳодисаро ҷиноӣ хонда ва эълом кардааст, ки 5 нафар тайи он башиддат маҷрӯҳ шуданд, ки аз ду нафар тақрибан қатъи умед шудааст.
Тибқи гузориши ин расонаи саҳюнистӣ, ин тирандозӣ дар наздикии шаҳраки Мӯдиъин рух додааст.
Your Comment