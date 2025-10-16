Нафту Бозсозӣ Меҳвари Дидори Путин ва Ҷавлонӣ дар Маскав

Ба гузориши Хабаргузории Байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – Александр Новак, муовини нахуствазири Русия, эълом кард, ки Русия ва Сурия тавофуқ кардаанд, ки ба зудӣ нишасти Кумитаи давлатии муштарак барои тавсеаи ҳамкориҳои тиҷорӣ ва иқтисодӣ миёни ду кишвар баргузор кунанд.
Новак пас аз гуфтугӯҳои русӣ-суриягӣ гуфт: "Мо тавофуқ кардем, ки ба зудӣ нишасти Кумитаи давлатии байналмилалӣ марбут ба тавсеаи ҳамкории тиҷорӣ ва иқтисодӣ баргузор шавад. Сурия ба бозсозии зерсохтҳои худ ниёз дорад ва Русия қодир ба ироаи кӯмак дар ин замина аст."
Вай афзуд: "Ба таври куллӣ дарки муштараке дорем, ки Сурия акнун ба бозсозӣ ниёз дорад. Бисёре аз зерсохтҳои ин кишвар, аз ҷумла зерсохтҳои энержӣ, роҳи оҳан ва ҳамлу нақл тахриб шудааст. Ширкатҳои мо алоқаманд ба тавсеаи зерсохтҳои ҳамлу нақл ва бозсозии бахши энержӣ ҳастанд; бахше, ки дар даврони Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ поягузорӣ шуда буд."
Тамаркузи Русия бар Бахши Нафти Сурия
Новак тасриҳ кард: "Ширкатҳои русӣ муддатҳост дар майдонҳои нафтии Сурия фаъолият мекунанд. Бархе аз ин майдонҳо ниёз ба тавсеа доранд, бархеи дигар мутаваққиф шудаанд ва майдонҳои ҷадиде ҳам вуҷуд дорад. Мо омодаи мушорикат дар ҳамаи ин тарҳҳо ҳастем."
Ӯ афзуд: "Ширкатҳои мо алоқаманд ба истифода аз таҷҳизоти русӣ дар дохили хоки Сурия ҳастанд ва ин мавзӯъ дар дидор миёни ду раисҷумҳур ба таври муфассал мавриди баҳс қарор гирифт."
Дар заминаи кӯмакҳои инсондустона низ, муовини нахуствазири Русия таъкид кард, ки ин масъала дар ҷараёни музокирот баррасӣ шудааст. Ба гуфтаи ӯ, тарафи сурӣ ба воридоти гандум, маводи ғизоӣ ва дору алоқаманд аст ва кор бар рӯи ин мавзӯъҳо оғоз хоҳад шуд.
Дидори Сарони Русия ва Сурия
Владимир Путин, раисҷумҳури Русия, имрӯз чаҳоршанбе дар Қасри Кремл гуфтугӯе беш аз ду соату ним бо Аҳмад Аш-Шараъ мулаққаб ба Абу Муҳаммад Ал-Ҷавлонӣ, раиси давлати муваққати Сурия, анҷом дод.
Аш-Шараъ дар ин дидор таъкид кард: "Сурияи ҷадид дар ҳоли бозсозӣ ва барқарории муҷаддади равобити стратегӣ ва сиёсӣ бо ҳамаи кишварҳо, ба вижа Русия аст. Сурия тамоми тавофуқномаҳои пешини имзошуда бо Русияро муҳтарам мешуморад ва дар талош аст то моҳияти ин равобитро бозтаъриф кунад."
Вай афзуд: "Мо ба ҳамаи тавофуқҳои гузашта бо Русия эҳтиром мегузорем ва мехоҳем равобитро бар асоси истиқлол, ҳокимияти миллӣ, тамомияти арзӣ ва суботи амниятии Сурия, ки ба суботи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ пайванд хӯрдааст, бозтаъриф кунем."
Аз сӯи дигар, Путин таъкид кард, ки миёни Русия ва Сурия, робитае вижа дар тӯли даҳаҳо барқарор буда ва ин равобит ҳамеша бар асоси манофеи миллати Сурия шакл гирифтааст. Ӯ ҳамчунин бар омодагии Маскав барои анҷоми райзаниҳои муназзам бо Димишқ аз тариқи Вазорати умури хориҷа таъкид кард.
Your Comment