Оғози марҳилаи дувуми озодсозии асирон; Салиби Сурх асирони саҳюнистиро таҳвил гирифт

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ройтерз, Салиби Сурх, ки дақиқаҳое қабл худро ба маҳалли баргузории марҳилаи дувуми озодсозии асирони саҳюнистӣ дар Хон-Юнис расонида буд, дар ҳоли таҳвил гирифтани асирони боқимонда аст.
Ин амалиёт дақиқаҳое қабл дар ҷануби Навори Ғазза оғоз шудааст.
Манбаъҳои расонаии режими саҳюнистӣ гузориш доданд, ки Салиби Сурх теъдоде аз ин асиронро таҳвил гирифта ва онҳо дар масири сарзаминҳои ишғолӣ қарор доранд. Шабакаи "Ал-Маёдин" низ ба нақл аз расонаҳои ибрӣ гузориш дод, ки Салиби Сурх 13 асири саҳюнистиро таҳвил гирифтааст. Бо ин ҳисоб нерӯҳои муқовимати Фаластин 20 асири зиндаи режими саҳюнистиро таҳвил додаанд.
Your Comment