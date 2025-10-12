Даъвои Толибон дар мавриди кушта шудани 58 низомии Покистон дар даргирии марзӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Тулуъ-Нюз", Забеҳуллоҳ Муҷоҳид, сухангӯи Толибон, бо ишора ба даргирии марзӣ байни Афғонистон ва Покистон иддао кард, ки дар ҷараёни даргириҳои шаби гузашта 58 низомии покистонӣ кушта ва 30 тани дигар захмӣ шуданд.
Вай иддао кард, ки «дар ҷараёни ин амалиётҳои интиқомҷӯёна дар имтидоди хатти фарзии Дюранд, миқдори зиёде силоҳ» низ ба дасти Толибон афтодааст.
Муҷоҳид дар идома иддао кард, ки дар ин амалиётҳо, 9 сарбози афғон низ кушта ва 16 тани дигар захмӣ шудаанд ва ҳудуди 20 пойгоҳи амниятии покистонӣ аз байн рафтаанд.
Сухангӯи Толибон ҳамчунин гуфт, ки ин амалиёт ба дархости Қатар ва Арабистони Саудӣ, дар соати 12-и шаб мутаваққиф шудааст.
Вай дар бораи ҳузури гурӯҳи террористии ДИИШ-Хуросон дар вилояти Хайбар-Пахтунхво дар Покистон, иддао кард, ки ин гурӯҳ дар Афғонистон шикаст хӯрда ва сипас марказҳои худро дар Хайбар-Пахтунхво эҷод кардааст.
Муҷоҳид иддао кард: «Марказҳои омӯзишии ДИИШ-Хуросон дар Хайбар-Пахтунхво сохта шудаанд ва аъзои ҷадид ба ин гурӯҳ аз тариқи майдонҳои ҳавоии Карочӣ ва Исломобод ба он ҷо мунтақил мешаванд. Ёфтаҳои мо нишон медиҳанд, ки ҳамлаҳо дар Эрон ва Маскав низ аз ҳамин марказҳо барномарезӣ шуда буданд.»
Муҷоҳид ҳамчунин иддао кард, ки ҳамлаҳои ахири ДИИШ-Хуросон дар Афғонистон низ аз ҳамин марказҳо тарҳрезӣ шудаанд ва аз ҳукумати Покистон хост, ки афроди калидии ин гурӯҳро ба Кобул таҳвил диҳад.
Вай ҳамчунин гуфт, ки Покистон қасд дошт ҳайатееро ба Афғонистон бифиристад, аммо Толибон дар вокуниш ба ҳамлаҳои ҳавоии шаби панҷшанбе аз сӯи нерӯҳои покистонӣ, ин пешниҳодро рад кардааст. Муҷоҳид ҳамчунин ҳушдор дод, ки ҳеҷ гуна нақзи ҳокимияти Афғонистон бепосух нахоҳад монд.
