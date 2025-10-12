Мақомоти худгардони Фаластин ба нишасти Миср даъват нашуданд

Ба гузориши хабаргузории Абно, як манбаи баландпоя дар гуфтугӯ бо "Ал-Арабӣ ал-Ҷадид" таъкид кард, ки Мақомоти худгардони Фаластин ба нишасти Шарм-аш-Шайх дар бораи оташбаси Ғазза, ки қарор аст фардо дар Миср баргузор шавад, даъват нашудааст.
Дирӯз раёсати ҷумҳурии Миср эълон кард, ки шаҳри Шарм-аш-Шайхи Миср рӯзи душанбе мизбони ҳамоиши сулҳ барои поён додан ба ҷанги Ғазза бо раёсати муштараки Сиси ва Трамп ва бо ҳузури раҳбарони беш аз 20 кишвар хоҳад буд. Қарор аст дар ин нишаст созишномаи оташбаси Ғазза расман имзо шавад.
Рӯзномаи ибрӣзабони "Ядиот Ааҳаронот" низ гузориш дод, ки режими саҳюнистӣ дар нишасти Шарм-аш-Шайх ширкат намекунад.
