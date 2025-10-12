Муовини Трамп: Ҳеҷ барномае барои фиристодани нерӯи заминӣ ба Ғазза надорем

Ба гузориши хабаргузории Абно, «Ҷи Ди Ванс», муовини Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, имрӯз якшанбе дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии «Эн Би Си» дар суханоне иддао кард: Асирони исроилӣ ҳар лаҳза аз Ғазза озод хоҳанд шуд.
Муовини раиси ҷумҳури Амрико дар идомаи ин мусоҳиба илова кард: «Ҳеҷ барномае барои фиристодани нерӯи заминӣ ба Ғазза ё Исроил (арзиҳои ишғолшудаи Фаластин) вуҷуд надорад. Раиси ҷумҳури Амрико қасд дорад дар сафари худ ба Ховари Миёна аз асирон истиқбол кунад. Нерӯҳои амрикоии мустақар дар Ховари Миёна бар оташбас дар Ғазза назорат ва таҳвили кумакҳои башардӯстонаро тазмин хоҳанд кард. … Ман муътақидам, ки бештари асирони кушташуда дар Ғазза пайдо хоҳанд шуд, аммо на ҳамаи онҳо.»
Ин мақоми амрикоӣ дар иртибот бо ноамниҳои густарда дар кишвар низ гуфт: «Трамп эҳтимоли истинод ба Қонуни шӯриш дар хусуси иҷоза ба артиш барои иҷрои назм дар Иёлоти Муттаҳида бидуни таъйиди Конгресси Амрикоро рад намекунад.»
Иддаои «Ҷи Ди Ванс» дар хусуси адами ирсоли низомиёни амрикоӣ ба Ғазза ё арзиҳои ишғолшудаи Фаластин дар ҳоле матраҳ шудааст, ки «Рӯйтерз» ба нақл аз мақомоти аршади амрикоӣ пештар эълом карда буд, ки Амрико 200 сарбозро ба унвони бахше аз як нерӯи вижаи муштарак барои тазмини субот дар Ғазза мустақар хоҳад кард.
