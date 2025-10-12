Лукашенко: Медонам, ки чаро Трамп ба Украина «Томаҳок» намедиҳад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории "Спутник", Александр Лукашенко, раиси ҷумҳури Беларус, имрӯз якшанбе гуфт, ки бовар надорад Амрико мушакҳои Томаҳок-ро ба Украина таҳвил диҳад.
Раиси ҷумҳури Беларус дар мусоҳибае бо Павел Зарубин, рӯзноманигори русӣ, дар ин хусус тавзеҳ дод: «Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар бархӯрд бо масоили ҳассос равиши хосе дорад. Ӯ гоҳе авқот танишро ташдид мекунад ва гоҳе авқот ақибнишинӣ мекунад. Бинобар ин, фикр намекунам мушакҳо ироа шаванд.»
Александр Лукашенко, сипас афзуд: «Барои ҳар иқдоме, роҳкори мутақобиле вуҷуд дорад ва раиси ҷумҳури Амрико ба хубӣ аз ин мавзӯъ огоҳ аст, бинобар ин ман муътақидам, ки авзоъ ба ин ҷо нахоҳад расид. Далели аслӣ суст шудани раванди музокирот дар бораи ҳаллу фасли муноқишаи Украина мавқеи Владимир Зеленский аст. Зеленский бояд сареътар дар бораи музокироти ҳаллу фасли муноқишаи Украина тасмимгирӣ кунад; Русия дар хутути муқаддам дар ҳоли пешравӣ аст. Бархе аз ҳамсоягони ғарбии Украина ҳамин ҳоло ҳам омодаанд то бахше аз ин кишварро тасарруф кунанд.»
