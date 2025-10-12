Ҳушдори Чин ба Амрико дар мавриди ултиматумҳои тарифавӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Раша Тудэй", Вазорати тиҷорати Чин дар баёнияе бо ишора ба таҳдидҳои Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико дар мавриди эъмоли тарифаи 100 дарсадӣ бар воридоти чинӣ, таъкид кард, ки Пекин дар баробари ин таҳдидҳо таслим нахоҳад шуд.
Трамп тозагӣ бо ишора ба маҳдудиятҳои ахири Чин бар содироти маводи маъдании камёб (маводи ҳаётанӣ, ки дар тавлиди коло аз гӯшии ҳушманд то ҷанганда мавриди ниёз аст) гуфт, ки қасд дорад то бар воридоти чинӣ тарифаи 100 дарсадӣ эъмол кунад.
Вазорати тиҷорати Чин эълом кард: «Мавқеи Чин дар ҷанги тиҷорӣ собит аст; мо хостори он нестем, аммо аз он воҳимае ҳам надорем.»
Ихтилофи муҷаддад байни Пекин ва Вашингтон, метавонад дидори эҳтимолии Трамп ва Си Ҷинпин, раиси ҷумҳури Чин, дар ҳошияи иҷлоси "Созмони ҳамкориҳои иқтисодии Осиё-Уқёнуси Ором (АПЕК)" дар Куриёи Ҷанубӣ дар авохири октябр ё авоили ноябрро ба ҳошия бибарад.
Ба заъми бисёре, ин дидор фурсате барои эҳёи гуфтумон байни ду абарқудрати иқтисодии ҷаҳон аст. Трамп бо ҳадафи имтиёзгирӣ аз шарикони тиҷории Вашингтон, бахши умдае аз соли ҷории мелодиро сарфи эъмоли тарифа бар онҳо кардааст. Бо ин ҳол, Чин аз таслим шудан худдорӣ ва барои муқобила бо фишори Амрико бар аҳроми иқтисодии худ такя кардааст.
Вазорати тиҷорати Чин дар бахши дигаре аз ин баёния навишт: «Таҳдидҳои таъаммудӣ дар мавриди тарифаҳои болотар роҳи дурусте барои таомул бо Чин нест. Агар Амрико бар масири иштибоҳ исрор дорад, Чин қатъан иқдомоте қатъиёна барои ҳифозат аз ҳуқуқ ва манофеи машруъаш иттихоз хоҳад кард.»
Чин ва Амрико якдигарро ба нақзи оташбаси тиҷорӣ аз тариқи эъмоли маҳдудиятҳои ҷадид муттаҳам кардаанд. Трамп Пекинро ба "мутахосимонатарин шудан" муттаҳам карда ва иддао намудааст, ки Чин аз тариқи маҳдудсозии дастрасӣ ба маводи маъдании камёб, "ҷаҳонро гаравгон гирифтааст."
Муқаррароти содиротии ҷадиди Чин ҳоло ширкатҳои хориҷиро пеш аз содироти калоҳои дорои унсурҳои маъдании камёби истихроҷшуда аз Чин (ҳатто ба миқдори андак) мулзам ба касби муҷаввизи вижа мекунад.
Амрико ва Чин дар моҳи август бар сари тамдиди оташбаси тарифавӣ ба тавофуқ расиданд. Тибқи оташбаси 90-рӯза, тарифаҳои Амрико бар воридоти чинӣ аз 145 ба 30 дарсад ва тарифаҳои Чин бар колоҳои амрикоӣ аз 125 ба 10 дарсад коҳиш ёфт. Ин оташбас дар моҳи ноябр мунқазӣ мешавад.
