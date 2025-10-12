Кремл: «Томаҳок» силоҳи хатарнок аст; тамоми изҳорот бо дақиқӣ назорат мешаванд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Тас", Дмитрий Песков, сухангӯи Кремл, бо ишора ба масъалаи таъмини эҳтимолии мушаки дурпарвози «Томаҳок» барои Украина, гуфт, ки ин иттифоқ ҳам тағйире дар шароити майдони набард эҷод намекунад.
Песков дар ин бора гуфт: «Қатъан изҳороти зиёде дар ин бора матраҳ мешавад, вале мо ҳамаи изҳоротро бо дақиқӣ зери назар дорем. Масъалаи Томаҳок барои мо бисёр нигаронкунанда аст, ҳамон тавре ки (Владимир) Путин, раиси ҷумҳур пештар гуфт.»
Вай афзуд: «Ин (Томаҳок) силоҳи хосе аст, ки ҳам бо кулоҳаки ҳастаӣ ва ҳам ғайриҳастаӣ метавон онро муҷаҳҳаз кард; дурпарвоз ҳастанд ва силоҳи хатарнок маҳсуб мешавад.»
"Аксиос" пештар дар гузорише иддао кард, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, 11 октябр (19 Меҳр) ва Владимир Зеленский, раиси ҷумҳури Украина, дар муколамае телефонӣ дар бораи таъмини ин мушак барои Киев гуфтугӯ кардаанд.
Трамп қаблан гуфта буд, ки тасмимашро дар бораи таҳвили ин силоҳ ба Украина гирифта, аммо қасд дорад то дар бораи аҳдофи эҳтимолии Киев иттилооти бештаре дошта бошад.
Путин таъкид кардааст, ки чашмандози дастиёбии Киев ба мушакҳои Томаҳок бад-ин маъност, ки таниш вориди даври тозае хоҳад шуд ва ин таниш на танҳо ба ҷанги Украина, балки ба равобит байни Русия ва Амрико кашида мешавад.
