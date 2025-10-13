Трамп Путинро таҳдид кард!

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Телеграф, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, Владимир Путин, ҳамтои русиягии худро таҳдид кард, ки дар сурати ҳаракат накардан ба сӯи поёни ҷанги Украина, барои Киев мушаки Томаҳовк таъмин хоҳад кард.
Трамп дар ҷамъи хабарнигорон гуфт, ки дар ҷараёни мукотиботи мутаволии поёни ҳафта бо Володимир Зеленский, раиси ҷумҳури Украина дар бораи дархости вай барои дарёфти мушаки Томаҳовк гуфтугӯ кардааст.
Вай афзуд: "Бубинед, агар қарор нест, ки ин ҷанг тамом шавад, тасмим дорам барои онҳо Томаҳовк ирсол кунам. Томаҳовк силоҳе фавқулодда ва бисёр таҷовузӣ аст. Ва содиқона бигӯям, ки Русия ба чунин коре ниёз надорад."
Мушаки крузи Томаҳовк ҳудуди 2500 километр бурд дорад ва қодир аст умқи хоки Русия шомили Маскав пойтахти ин кишварро ҳадаф қарор диҳад.
Трамп изофа кард, ки Амрико ба таври мустақим ин мушакҳоро ба Украина намефурӯшад, балки метавонад аз тариқи НАТО онҳоро барои Украина таъмин кунад.
Вай афзуд: "Бале, шояд ба Путин бигӯям, ки агар ҷанг ҳаллу фасл нашавад, бале ин корро хоҳем кард. Шояд ҳам ин корро анҷом надиҳем. Оё онҳо (Русия) мехоҳанд, ки Томаҳовк ба самташон парвоз кунад? Тасаввур намекунам ин тавр бошад."
Трамп мушаки Томаҳовкро «гоми ҷадиди таҷовуз» тавсиф кард, аммо гуфт, ки чунин иқдоме метавонад ба Маскав барои ҳаракат ба сӯи сулҳ кумак кунад. Вай афзуд: "Воқеан фикр мекунам, ки агар Путин ин мавзӯъро ҳаллу фасл кунад, фавқулодда хоҳад буд. Агар ин корро накунад, барои ӯ хуб нахоҳад буд."
