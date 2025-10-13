Трамп: Ҷанги Ғазза ба поён расид

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи "Ал-Ҷазира", Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико пас аз тарки Амрико ва сафар ба Шарм-уш-Шайхи Миср, ки маҳалли баргузории нишасти ғайримустақими ҳайати режими Исроил ва намояндагони гурӯҳҳои Фаластин аст, дар изҳороти тоза гуфт: Ин лаҳзаи таърихӣ хоҳад буд ва ҳама дар интизори он ҳастанд.
Вай гуфт, ки ҷанг дар Ғазза ба поён расид ва тавофуқи оташбас побарҷо хоҳад монд.
Трамп афзуд: Барои нахустин бор, ҳама бар сари як вожа ба тавофуқ расидаанд ва он, сулҳ аст.
Дар ҳамин ҳол, радиои артиши режими Исроил дар гузорише аз паёми Трамп ба Кнессет (парлумони Исроил) хабар дод, ки дар он омадааст: Имрӯз дар остонаи яке аз бузургтарин дастовардҳои дипломатики таърих истодаем ва то дастиёбӣ ба сулҳи комил ва пойдор аз талош даст нахоҳем кашид.
Трамп дар идомаи паёми худ бидуни ишора ба ин ки омили бисёре аз бесуботиҳо дар минтақаи Ховари Миёна, сиёсатҳои мудохилаҷӯёнаи Амрико аст, иддао кард: Бо ҳам ояндае саршор аз сулҳ ва шукуфоиро барои Тел-Авив ва минтақа рақам хоҳем зад.
Вай дар идомаи иддаоҳои худ афзуд: Ба зудӣ Шӯрои сулҳе барои Ғазза ташкил хоҳад шуд. Замонатҳои шаффоҳи зиёде дар бораи тавофуқи марбут ба Ғазза ироа шудааст.
Раиси ҷумҳури Амрико афзуд: Мумкин аст озодии асирон каме зудтар аз мавъид анҷом шавад.
Вай дар идомаи суханони иддаоии худ гуфт: Вазъият дар Ғазза ба хубӣ пеш хоҳад рафт.
Раиси ҷумҳури Амрико бо тамҷиди нақши Қатар гуфт, ки ин кишвар ба хотири нақше, ки дар тавофуқи Ғазза дошта сазовори ситоиш аст.
Нетаняҳу амалкарди бисёр хубе доштааст!
Трамп иддао кард: Робитаи ман бо Нетаняҳу хуб аст ва ӯ амалкарди бисёр хубе доштааст.
Раиси ҷумҳури Амрико ҳамчунин дар идома гуфт: Бозсозии Ғазза бояд фуран оғоз шавад.
Вай бо такрори суханони чандмоҳаи ахири худ, ки ба навъе ба дунболи Эронҳаросӣ ва дастовардсозӣ барои худ аст, иддао кард: Агар ҳамла ба Эрон набуд, тавофуқи Ғазза дар хатар қарор дошт, чаро ки Теҳрон дорои силоҳи ҳастаӣ мешуд.
Иддаоҳои Трамп дар ҳоле аст, ки мақомоти эронӣ дар муносибатҳои мухталиф эълом кардаанд, ки Теҳрон ба дунболи истифодаи сулҳомез аз дониши ҳастаӣ аст ва қасд надорад ба сӯи силоҳи ҳастаӣ биравад.
