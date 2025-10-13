Далели Ароқчӣ дар бораи ҳузур надоштан дар Шарм-уш-Шайх: Бо ҳамлагарон ба мардуми Эрон ҳамкорӣ намекунем

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) – Абно – вазири корҳои хориҷӣ сабаби ҳузур надоштани Ҷумҳурии Исломии Эрон дар нишасти Шарм-уш-Шайхро ин тавр тавзеҳ дод: "Мо наметавонем бо касоне вориди ҳамкорӣ шавем, ки ба мардуми Эрон ҳамла кардаанд ва ҳамчунон моро таҳдид ва таҳрим мекунанд."
Сайид Аббос Ароқчӣ субҳи рӯзи душанбе, 13 октябри 2025, дар шабакаи Х (собиқ Twitter) навишт: "Эрон барои даъвати раисиҷумҳур Сисӣ ҷиҳати ҳузур дар нишасти Шарм-уш-Шайх миннатдор аст. Сарфи назар аз таваҷҷӯҳ ба ҳамкориҳои дипломатӣ, на раисиҷумҳур Пезешкиён ва на ман, наметавонем бо касоне вориди ҳамкорӣ шавем, ки ба мардуми Эрон ҳамла кардаанд ва ҳамчунон моро таҳдид ва таҳрим мекунанд."
Вай афзуд: "Бо ин вуҷуд, Эрон аз ҳар иқдоме, ки ба наслкушии Исроил дар Ғазза хотима диҳад ва ба ихроҷи нерӯҳои ишғолгар мунҷар шавад, истиқбол мекунад."
Ароқчӣ тавзеҳ дод: "Фаластиниён комилан сазоворанд, ки ҳаққи асосии таъйини сарнавишти худро ба даст оранд ва ҳамаи кишварҳо бештар аз ҳар замон вазифа доранд, ки дар ҳимоят аз ин хостаи қонунӣ ва машрӯъ ба онҳо кӯмак кунанд."
Вазири корҳои хориҷӣ идома дод: "Эрон ҳамеша нерӯи калидӣ барои сулҳ дар минтақа буда ва хоҳад буд. Баръакси режими наслкунандаи Исроил, Эрон ба дунболи ҷангҳои бепоён нест – ба вижа ба харҷи иттифоқчиёни эддаоии худ – балки дар пайи сулҳи пойдор, шукуфоӣ ва ҳамкорӣ аст."
