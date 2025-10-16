Навтарин мавзеъгирии вазири хазонадории Амрико алайҳи Чин

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории РИА Новости, Скотт Бессент, вазири хазонадории Амрико, имрӯз чаҳоршанбе дар суханоне бори дигар ба такрори мавзеъҳои хусумонаи давлати ин кишвар алайҳи Пекин пардохт.
Вазири хазонадории Амрико дар ин хусус эълом кард: "Вашингтон ҳамроҳ бо муттаҳидони худ дар ҳоли омодасозии посухи муштараке дар қиболи маҳдудиятҳои тиҷории Чин ҳастанд. Вашингтон нисбат ба ҳалли ихтилофоти тиҷорӣ бо Чин хушбин аст; тамосҳо дар ин мавқеъ дар сатҳҳои бисёр болое дар ҳоли анҷом аст. Муттаҳидони аврупоӣ бояд омода бошанд то тарифҳоеро бар колоҳои чинии муртабит бо хариди нафти Русия эъмол кунанд."
Скотт Бессент бо тарҳи иддаои овомафребона муддаӣ шуд: "Иёлоти Муттаҳида дар пайи ташдиди тақобили тиҷорӣ бо Чин нест ва қасди зарба задан ба иқтисоди Чинро надорад ва умедвор аст, ки тақобили тиҷорӣ маҳор шавад! Ман таъйид мекунам, ки тарифҳои Амрико бар Чин таъсир мегузорад!"
Ба гузориши хабаргузории Ал-Ҷазира, ин мақоми амрикоӣ иддао кард: "Хариди нафти Русия тавассути Чин, мошини ҷангии Русия дар Укроинро тақвият мекунад. Раисҷумҳур Трамп ҳанӯз интизор дорад бо раисҷумҳури Чин дар Кореяи Ҷанубӣ дидор кунад. Агар Чин мехоҳад шарики ғайриқобили эътимоде барои ҷаҳон бошад, мо бояд аз он ҷудо шавем."
Вай дар бораи идомаи таътили давлати ин кишвар пас аз 2 ҳафта ҳам гуфт: "Таътили давлат метавонад то 15 миллиард доллар дар рӯз барои иқтисоди Амрико ҳазина дошта бошад."
Давлати Чин пештар маҳдудиятҳои содиротиро бар чанд даста аз таҷҳизот ва маводи аввалияи мавриди истифода дар тавлиди маводи маъдании камёб тадоум дод.
