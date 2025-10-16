Кӯмаки 500 миллион долларии Олмон ба хариди таслиҳот барои Укроин

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории РИА Новости, Борис Писториус, вазири дифои Олмон, имрӯз чаҳоршанбе дар суханоне эълом кард, ки ин кишвар дар чаҳорчӯби тарҳи "Феҳристи Заруриёти Афзалиятдори НАТО барои Укроин", хариди таслиҳоти амрикоиро барои Укроин бо маблағи 500 миллион доллар таъмини молӣ хоҳад кард.
Вазири дифои Олмон дар ин бора идома дод: "Ин баста шомили сомонаҳои падофанди ҳавоӣ, сомонаҳои Патриот, радарҳо, муҳиммоти дақиқ ва мушакҳо хоҳад буд."
Ба гузориши Ал-Ҷазира, Борис Писториус гуфт: "Мо аз артиши Укроин ҳимоят хоҳем кард ва Берлин барои тақвияти саноеи низомӣ бо Укроин ҳамкорӣ хоҳад кард. Қасд дорем ҷетҳои ҷангиро дар пойгоҳи низомии Лаҳистон дар Малборк мустақар кунем то аз ҷиноҳи шарқии НАТО муҳофизат кунем."
Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, ба тозагӣ иддао кард, ки бо таъмини молии аврупоиён барои хариди таслиҳоти амрикоӣ, Укроин ҳамчунон қодир ба дастёбӣ ба аҳдофи қаламравии худ аст.
Your Comment