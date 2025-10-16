Иддаои Трамп: Ҳамосро холӣ аз силоҳ мекунем

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, «Доналд Трамп» раисҷумҳури Амрико дар изҳороти мазҳакаш иддао кард, ки Эрон ба далели иқдомоти Амрико ва Исроил дигар қавӣ нест.
Вай гуфт: "Агар Эрон силоҳи ҳастаӣ бисозад, дубора ба он ҳамла хоҳем кард."
Раисҷумҳури Амрико афзуд: "Мо ба Ҳинд дар хариди нафт аз Русия кӯмак нахоҳем кард. Нахуствазири Ҳинд ба ман итминон дода, ки аз Русия нафт намехарад."
Трамп бо баёни ин ки аз ҷанг миёни Русия ва Укроин розӣ нест, гуфт: "Ман муътақидам раисҷумҳур Путин муштоқи поён додан ба ҷанг бо Укроин аст."
Раисҷумҳури Амрико гуфт: "Муътақидам мо хоҳем тавонист ҷанг дар Укроинро поён диҳем ва Путин инро мехоҳад."
Трамп дар бахши дигаре аз суханони худ гуфт: "Созмони Сиё муҷоз ба анҷоми амалиёт дар Венесуэла шудааст."
Раисҷумҳури Амрико бо баёни ин иддао, ки бештари маводи мухаддир аз Венесуэла вориди Амрико мешавад, изҳор дошт: "Мо имкони вуруди маводи мухаддир аз тариқи дарё ба Иёлоти Муттаҳидаро аз байн бурдаем."
Трамп гуфт: "Мо дар ҳоли ҳозир ба дунболи иқдоми заминӣ алайҳи картелҳои маводи мухаддир ҳастем."
Раисҷумҳури Амрико дар идома иддао кард: "Мо дар Ховари Миёна, як тавофуқи таърихӣ барои поён додан ба солҳо ранҷу даргирӣро ҷашн гирифтем ва ин фавқулодда буд ва ҳамаи кишварҳо, ҳатто кишварҳои душмани мо, гирди ҳам омаданд ва аз тавофуқи Ғазза ҳимоят карданд."
Вай гуфт, ки Ҳамос дар ҳоли ҷустуҷӯи аҷсоди асирони исроилии кушташуда аст ва бархе аз аҷсод дар туннелҳо ҳастанд.
Трамп изҳор дошт: "Мо мехоҳем Ҳамос силоҳҳояшро таҳвил диҳад ва агар худашон ин корро накунанд, мо ин корро хоҳем кард."
Раисҷумҳури Амрико гуфт: "Фикр мекунам мо авзои Ғаззаро ба хубӣ мудирият хоҳем кард ва ҳеҷ чашмандозе барои мудохилаи низомии Амрико намебинам."
Трамп бо баёни ин ки мо дар як ҷанги тиҷорӣ бо Чин ҳастем, гуфт: "Бо истифода аз таърифаҳо ба чандин ҷанг поён додем."
Раисҷумҳури Амрико изҳор дошт, ки нафрати Путин ва Зеленский аз ҳам монеае барои поён додан ба ҷанг аст. Раисҷумҳури Амрико афзуд: "Мо наметавонем иҷоза диҳем тавофуқи Ғазза аз байн биравад."
