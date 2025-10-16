Ал-Қассом: Хориҷ кардани ҷасадҳои асирони саҳюнистӣ ба таҷҳизоти вижа ниёз дорад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Русия Ал-Явм", баталёнҳои Иззуддин Ал-Қассом, шохаи низомии ҷунбиши Ҳамос, эълом кард, ки ба тааҳудоти худ дар хусуси таҳвили ҷасадҳои асирони саҳюнистӣ амал кардааст.
Баталёнҳои Ал-Қассом бо таъкид бар ин ки муқовимат ба он чи бар сари он тавофуқ шуда буд, амал кард, афзуд: "Муқовимат тамоми асирони зиндаи саҳюнист ва ҷасадҳоеро, ки дар ихтиёр дорад, таҳвил додааст."
Ал-Қассом ҳамчунин эълом кард, ки берун кашидани ҷасадҳои боқимонда аз зери оворҳо ба талошҳои фаровон ва таҷҳизоти вижа ниёз дорад ва "мо барои махтума кардани ин парванда талош хоҳем кард."
Рӯзномаи "Таймз оф режими Исроил" пеш аз ин ба нақл аз манбаъҳои худ иддао кард, ки ҷунбиши Ҳамос ба миёнҷигарон иблоғ кардааст; тасмим дорад ҷасадҳои чаҳор асири саҳюнисти дигарро имрӯз чаҳоршанбе ба Тел-Авив таҳвил диҳад.
Бар асоси ин гузориш, бо таҳвил додани ҷасадҳои ин асирони саҳюнист, теъдоди ҷасадҳои таҳвил додашуда ба 12 мавқеъ мерасад.
Бар асоси тавофуқи оташбас бояд ҷасадҳои 28 асири саҳюнист ба тарафи исроилӣ таҳвил дода шавад. Рӯзи гузашта чаҳор ҷасади дигар ба Салиби Сурх таҳвил дода шуд.
Ин дар ҳолест, ки пайдо кардани ҷасадҳои асирони саҳюнист аз зери овор баъд аз гузашти 2 сол аз ҷанги Ғазза як чолиши бузург ба шумор меравад ва ба ҳамин иллат таҳлилгарон муътақиданд, ки режими саҳюнистӣ аз ин баҳона барои маҳдуд кардани вуруди кӯмакҳои инсонӣ ба навори Ғазза сӯистифода мекунад.
Your Comment