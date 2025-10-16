Пезешкиён: Кишварҳои исломӣ бояд мисли як пайкари воҳид дар масири сулҳ қадам бардоранд

Ба гузориши хабаргузории Абно, Масъуд Пезешкиён шоми чаҳоршанбе, 15 октябри 2025, дар як ҷаласа бо ишора ба воқеоти ахир миёни Афғонистон ва Покистон, изҳор дошт: "Воқеоти ахир миёни ин ду кишвари бародар, мусулмон ва ҳамсоя боиси нигаронӣ ва таъассури амиқи ҳамаи кишварҳои минтақа, аз ҷумла Ҷумҳурии Исломии Эрон шудааст."
Раисҷумҳур таъкид кард: "Кишварҳои мусулмон, бавижа миллатҳои ҳамреша ва ҳамфарҳанги минтақа, пайванде ногусастанӣ аз имон, таърих ва фарҳанг доранд ва бар асоси омӯзаҳои Қуръони Карим, «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (Дар ҳақиқат, мӯъминон бародаранд) вазифа доранд ҳамчун аъзои як пайкари воҳид дар канори якдигар барои сулҳ, адолат ва пешрафт талош кунанд."
Пезешкиён бо баёни ин ки ихтилоф ва даргирӣ миёни кишварҳои исломӣ, хости миллатҳои мо нест, балки ҳосили тавтеаҳои душманони Ислом ва саҳюнизми байналмилал аст, афзуд: "Душманони уммати исломӣ ҳамеша дар пайи эҷоди тафриқа ва тазъифи кишварҳои мусулмон будаанд."
Раисҷумҳур гуфтугӯ ва тақвияти пайвандҳои бародариро роҳкори коҳиши таниш миёни ин ду кишвари исломӣ ва ҳамсоя унвон кард ва гуфт: "Ҷумҳурии Исломии Эрон бо имон ба асли қуръонии «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (Ва ҳамагӣ ба ресмони Худо чанг занед ва пароканда нашавед), ҳамаи зарфиятҳо ва масоии худро дар ҷиҳати коҳиши таниш, густариши гуфтугӯ ва тақвияти пайвандҳои бародарӣ миёни ду кишвари дӯст ва ҳамсоя ба кор хоҳад баст."
Пезешкиён бо баёни ин ки минтақа беш аз ҳар замони дигаре ба оромиш, ҳамгироӣ ва ҳамкорӣ ниёзманд аст, гуфт: "Яқин дорем давлатҳо ва миллатҳои азизи Афғонистон ва Покистон бо дирояту ҳикмат, аз масири тафоҳум ва гуфтугӯ убур карда ва бори дигар роҳи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва эътимоди мутақобилро бар мегузинанд."
Your Comment