Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико, дар суханоне танҳо барои хушомади раисҷумҳури худшифтаи кишвараш иддао кард: "Ҷанг дар Укроин бояд поён ёбад; ҳамон тавре ки раисҷумҳур Трамп дар Ғазза ва Ховари Миёна (Ғарби Осиё) анҷом дод."
Вазири ҷанги Амрико дар идома бо ҳадафи дарёфти сарватҳои моддии аврупоиҳо ба баҳонаи ирсоли таслиҳот ба Укроин, изофа кард: "Аврупоиҳо бояд ҳамчунон масъулияти аслии дифоъ аз ин қорраро бар ӯҳда дошта бошанд. Замони поёни ҷанг дар Укроин фаро расидааст. Агар ин ҷанг поён наёбад, Иёлоти Муттаҳида ва муттаҳидонаш омодаи боздорандагӣ ҳастанд."
Ин дар ҳолест, ки Маскав то кунун борҳо таъкид кардааст, ки ирсоли таслиҳоти ғарбӣ ба Укроин тағйире дар тавозуни қуво дар майдони набард эҷод нахоҳад кард, зеро Укроин бо камбуди шадиди нерӯи инсонӣ ва фирор ва тарки хидмати густурда рӯ ба рӯ аст.
Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, ба тозагӣ иддао кард, ки бо таъмини молии аврупоиён барои хариди таслиҳоти амрикоӣ, Укроин ҳамчунон қодир ба дастёбӣ ба аҳдофи қаламравии худ аст.
Ин иддао дуруст нуқтаи муқобили арзёбии қаблии вай аст, ки гуфта буд Укроин "ҳеҷ корт"-е барои бозӣ дар ихтиёр надорад!
Your Comment