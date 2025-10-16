Раша Тӯдӣ: Ҳавопаймои вазири ҷанги Амрико вазъияти изтирорӣ эълом кард

Ба гузориши хабаргузории Абно, хабаргузории "Раша Тӯдӣ" ҳам акнун дар канали телеграмии худ аз эъломи вазъияти изтирорӣ дар ҳавопаймои ҳомили вазири ҷанги Амрико хабар дод.
Бар асоси эъломи ин расона, ҳавопаймои "Боинг Си -32" (Boeing C-32), трансмиттери худро рӯи ҳолати изтирорӣ бо шумораи 7700 танзим кард ва андаке пас аз тарки Брюссел, ба самти Англия тағйири масир дод.
Ин ҳавопаймо то 10 ҳазор поӣ коҳиши иртифоъ дод, ки нишондиҳандаи коҳиши фишори кабин аст.
То кунун ахбор ва иттилооти бештаре дар ин хусус расонаӣ нашудааст.
Your Comment