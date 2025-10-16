Ҳамлаи паҳподи исроилӣ ба ҷануби Лубнон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Ал-Нашра", манбаъҳои лубнонӣ эълом карданд, ки паҳподи исроилӣ як худраворо дар шаҳраки Кафро дар ҷодаи Ал-Осӣ ҳадаф қарор додааст.
Ҷузъиёти бештаре ҳанӯз мухобира нашудааст.
Ин ҳамлаҳо дар ростои тадовоми нақзи оташбас аз сӯи режими саҳюнистӣ аст, ки рӯзона анҷом мешавад.
Ҷангандаҳои режими саҳюнистӣ субҳи шанбе бо нақзи ҳарими ҳавоии Лубнон ва нақзи муқаррари оташбас, намоишгоҳи худравҳо ва таҷҳизоти сангини роҳсозӣ аз қабили булдузер ва ғайраро дар шаҳраки Мусайлиҳ дар устони Сайдо бомбаборон карданд. Бар асари ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ хисороти густурда ба таҷҳизоти сангини роҳсозӣ ворид ва як тан низ шаҳид ва шуморе захмӣ шуданд.
