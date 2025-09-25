Нетаняҳу пеш аз сафар ба Ню-Йорк: "Бо Трамп дар бораи аҳдофи ҷанг гуфтугӯ мекунам"

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Нашра, Бинямин Нетаняҳу, сарвазири режими саҳюнистӣ, пеш аз сафар ба Ню-Йорк гуфт, ки бо Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар бораи зарурати такмили аҳдофи ҷанг гуфтугӯ хоҳад кард.
Бинямин Нетаняҳу дар суханони худ пеш аз сафар ба Ню-Йорк, бо ишора ба расмият шинохтани кишвари Фаластин аз сӯи бархе кишварҳои аврупоӣ, гуфт, ки ин иттифоқро маҳкум хоҳад кард ва "ин иттифоқ рух нахоҳад дод".
Вай бидуни дар назар гирифтани воқеиятҳои майдонии ҷанг ва инзивоъ ва нафрати умумӣ аз режими саҳюнистӣ дар натиҷаи ҷиноёти он аз як сӯ ва хисорот ва фарсудагии артиш аз сӯи дигар, иддао кард: "Бо Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар бораи фурсатҳои бузурге, ки пирӯзии мо барои мо фароҳам карда ва ниёзи мо ба дастёбӣ ба ҳадафи ҷанг гуфтугӯ хоҳам кард."
Your Comment