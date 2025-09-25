Рӯзноманигори саҳюнист аз ихтилоли маҳрамонаи артиши режими саҳюнистӣ рӯнамоӣ кард

Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи саҳюнистии «Исраил Ҳайом» дар матлабе ба қалами «Йоав Лимор» рӯзноманигори саҳюнист ба ифшои яке аз асрори ҳифозатшудаи артиши режими саҳюнистӣ пардохта ва навишт, ки теъдоди камӣ аз ҷузъиёти комили ин хабар иттилоъ доранд ва ҳатто вай низ ба далелҳои амниятӣ қодир ба бозгӯи тамоми абъоди ин мушкил нест.
Вай дар ташреҳи ҷузъиёти ин ихтилол менависад, ки артиши режими саҳюнистӣ дар ҳоли ҳозир бо мушкили бузурге дар таҷҳизот ва кодри инсонии худ мувоҷеҳ аст, ки бархе онро ҳаётӣ медонанд. Вазъияти камбуди нерӯи инсонӣ дар тамоми ҷанбаҳои марбут ба он, тардидҳои зиёдеро дар хусуси тавоноии артиш барои анҷоми маъмуриятҳои муваззафшуда дар кӯтоҳмуддат ва тавоноии он барои бароварда кардани стандартҳои таъйиншуда барои он дар дарозмуддат эҷод кардааст.
Лимор идома дод, ки ин мушкил ба як ё ду воҳид дар артиш хулоса намешавад, балки ба воҳидҳои мутааддиде марбут аст. Бархе аз онҳо фоқиди аслиҳа ҳастанд, бархе фоқиди қитъаҳои эҳтиётӣ ҳастанд ва бархе дигар фоқиди ҳарду ҳастанд.
Бар асоси ин гузориш, Вазорати ҷанг ва артиши режими саҳюнистӣ талошҳои музоъафе барои пур кардани шикофҳо анҷом медиҳанд, аммо то кунун ҳеҷ муваффақияти қобили таваҷҷӯҳе ҳосил нашудааст.
Вай меафзояд, ки натиҷаи ин аст, ки воҳидҳое, ки дар ҳоли ҳозир меҷанганд ё дар оянда аз онҳо хоста мешавад дар набард ширкат кунанд, ба таври комил таҷҳизот нахоҳанд буд, ки ин раванд мустақиман бар натиҷа таъсир мегузорад ва мумкин аст дар афзоиши мизони талафот низ муассир бошад.
Дар ҳамин робита, рӯзномаи ибрӣ забони «Маъарив» фош кард, ки ниҳодҳои амниятии режими саҳюнистӣ ба Бинямин Нетаняҳу иттилоъ додаанд, ки дар шароити кунунӣ бояд ҳар чи зудтар ба тавофуқ барои оташбас ва озодии асирон даст ёфт.
Ба навиштаи ин рӯзнома, артиш ва Шабак бар ин боваранд, ки яке аз аҳдофи аслии Ҳамос дар марҳалаи кунунӣ асорати низомиёни саҳюнист дар ҷараёни амалиётҳои майдонӣ аст.
Маъарив таъкид кард, ки дастгоҳи амниятии режими саҳюнистӣ бар ин асос ҳушдор дода, ки Ҳамос дар ояндаи наздик дар паи таҳқиқи ин ҳадаф хоҳад буд.
