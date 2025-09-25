25 миллиард доллар хисороти Ироқ аз таваққуфи содироти ҳудуди Курдистон

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Нашра, Фуод Ҳусейн, вазири умури хориҷаи Ироқ, дар гуфтугӯ бо Блумберг тасриҳ кард, ки кишвараш байни 22 то 25 миллиард доллар ба далели таваққуфи содироти нафт аз ҳудуди Курдистон мутаҳаммили хисорот шудааст.
Вазорати умури хориҷаи Ироқ бо ишора ба эҳтимоли аз саргирии содироти нафти ҳудуди Курдистони Ироқ эълом кард, ки ҳанӯз мунтазири посухи Вазорати нафти федеролӣ аст, аммо ширкати бозорёбии нафти Ироқ «Сомо» таъкид кард, ки тавофуқ дар марҳалаи ниҳоии худ қарор дорад.
Пешво Ҳуромӣ, сухангӯи давлати Курдистон, тавзеҳ дод, ки содирот метавонад дар зарфи 48 соат пас аз ниҳоӣ шудани тавофуқи комил оғоз шавад.
Дар ҳамин робита, мақомоти Ироқӣ аз давлати ҳудуди Курдистон ва намояндагони ширкатҳои нафтии хориҷӣ хостанд то нишасти ҷадиде барои баҳс дар мавриди ҷузъиёти аз саргирии содирот ва тазмини пардохти қарзҳои молии баргузор кунанд.
Интизор меравад, ки аз саргирии интиқол тавассути хатти лӯла байни Курдистон ва Туркия, мунҷар ба ҷобаҷоии аввалияи ҳудуди 230 ҳазор бушка дар рӯз ба бозорҳои ҷаҳонӣ шавад, дар ҳоле ки нигарониҳое аз афзоиши арзаи нафт дар сояи афзоиши тавлиди эътилофи «ОПЕК+» вуҷуд дорад.
Ҳудуди Курдистони Ироқ, қабл аз таваққуфи содироти худ дар марти соли 2023, ҳудуди 500 ҳазор бушка дар рӯз тавлид ва ҷобаҷо мекард, аммо пас аз содири ҳукми доварӣ, ки Анқараро мулзам ба пардохти 1,5 миллиард доллар ба Бағдод мекард, Туркия истифода аз хатҳои худро барои интиқоли нафти Ироқ мутаваққиф кард. Дар моҳи июл, ҳудуди Курдистон мувофиқат кард, ки нафти худро ба ширкати «Сомо» таҳвил диҳад то фурӯши байналмилалии онро бар ӯҳда бигирад, ин гоме барои ором кардани ихтилофи тӯлонии муддат бар сари даромадҳои нафтӣ буд.
