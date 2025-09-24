Раисиҷумҳури Колумбия дар Созмони Милал; Интиқоди сахт аз Амрико ва ҳимояти қотеъ аз Фаластин

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) - Абна, Густаво Петро, раисиҷумҳури Колумбия, имрӯз дар ҳаштодумин нишасти Маҷмаи умумии Созмони Милал дар Ню-Йорк, бо лаҳни муҳкам ба сиёсатҳои ҷаҳонӣ ва фишорҳои Амрико алайҳи кишвараш тохт. Ӯ тасмими Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, барои хориҷ кардани Колумбия аз феҳристи кишварҳои муваффақ дар мубориза бо маводи мухаддирро "ҳамла ба ҳокимияти миллӣ" донист ва гуфт: "Чӣ гуна раисиҷумҳури як кишвари хориҷӣ метавонад раисиҷумҳури мунтахаби мардумро ноэътибор эълом кунад? Оё ин демократия аст ё бозгашт ба равишҳои ғайриинсонӣ?"
Петро бо ишора ба тавқифи беш аз 1764 тон кокаин дар давраи раёсати худ, таъкид кард, ки ин тасмими Амрико на бар асоси амалкарди воқеӣ, балки ба далели "ихтилофоти сиёсӣ" гирифта шудааст. Ӯ сиёсатҳои ҷаҳонии мубориза бо маводи мухаддирро ноодилона хонд ва изҳор дошт: "Чаро кокаине, ки дар кишварҳои ҷанубӣ тавлид мешавад, хатарнок талқӣ мешавад, аммо алкоголе, ки дар шимол тавлид мешавад, озод аст? Ин тасмимҳо реша дар сиёсат доранд, на илм."
Петро дар бахши дигари суханронии худ ба бӯҳрони Ғазза пардохт ва хостори ташкили як "нерӯи сулҳи мусаллаҳ" барои поён додан ба "наслкушӣ" дар Фаластин шуд. Ӯ бо ҳимоят аз иқдоми ахири кишварҳое ҳамчун Фаронса, Англия ва Конодо барои ба расмият шинохтани Фаластин, нақши Колумбия дар гурӯҳи Лоҳа - ки барои иҷрои аҳкоми додгоҳи байналмилалӣ алайҳи мақомоти исроилӣ ташкил шуда -ро ситуд ва гуфт: "Ҷаҳон набояд дар баробари куштори кӯдакон дар Ғазза сукут кунад."
Ин суханронӣ дар ҳоле ирод шуд, ки танишҳо байни Колумбия ва Амрико ба авҷи худ расидааст. Петро бо ин мавозеъ, талош кард ҷойгоҳи Колумбияро ба унвони кишвари мустақил ва мудофеи адолати ҷаҳонӣ тақвият кунад. Ӯ дар поён бар тааҳҳуди худ ба дифоъ аз ҳокимияти миллӣ ва ҳимоят аз ормонҳои байналмилалӣ таъкид кард.
Your Comment