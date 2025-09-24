Ҷавлонӣ: "Мо аз Исроил метарсем"

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, Абумуҳаммад ал-Ҷавлонӣ, мулаққаб ба Аҳмад аш-Шараъ, раиси давраи интиқолии Сурия дар гуфтугӯе, ки тавассути Муассисаи Ховари Миёна дар Вашингтон барномарезӣ шуда буд, нисбат ба хатари вуқӯи нооромиҳои ҷадид дар минтақа дар сурати адами дастрасӣ ба тавофуқи амниятӣ миёни Димишқ ва Тел-Авив ҳушдор дод.
Ба гузориши "Аш-Шарқ ал-Авсат", аш-Шараъ, ки қарор аст дар Маҷмаи умумии Созмони Милал суханронӣ кунад, гуфт: "Мо касе нестем, ки барои Исроил мушкил эҷод кунем. Мо аз Исроил метарсем, на баръакс."
Вай афзуд: "Ин воқеият, ки Исроил музокиротро ба таъхир меандозад ва ба нақзи ҳарими ҳавоии мо ва нуфуз ба хокамон идома медиҳад, хатарҳои мухталиферо ба ҳамроҳ дорад."
Дар ҳоле ки Исроил ба ҳамлаҳои худ дар ҷануби Сурия идома медиҳад ва мегӯяд дар ҳоли дифоъ аз манофеи ақаллияти дурзӣ аст, раиси давраи интиқолии Сурия бо суҳбат дар бораи тақсими кишвараш мухолифат кард.
Аш-Шараъ дар идома изҳор дошт, Урдун таҳти фишор қарор дорад ва ҳар гуна сухан дар бораи тақсимбандии Сурия ба Ироқ ва ба Туркия осеб хоҳад расонд.
Вай афзуд: "Ин амр ҳамаи моро ба нуқтаи сифр боз хоҳад гардонд. Сурия тоза аз як ҷанги дохилии 15-сола берун омадааст."
Ҳамчунон Сурия ва Исроил расман дар ҳоли ҷанг ҳастанд, аммо ду кишвар пас аз суқути Башшор Асад музокироти мустақимро оғоз карданд.
Раиси давраи интиқолии Сурия рӯзи душанбе ҳар гуна ба расмият шинохтани Исроил тавассути Димишқ дар замони кунуниро баъид донист.
Аз тарафи дигар, пештар Том Баррак, фиристодаи вижаи Амрико ба Димишқ гуфт, Сурия ва Исроил дар остонаи дастрасӣ ба тавофуқи оташбас ҳастанд.
Вай афзуд: "Ба муҷиби он Исроил ҳамлаҳояш ба Сурияро мутаваққиф хоҳад кард ва Сурия низ мутааҳҳид хоҳад шуд таҷҳизоти низомии сангин наздики марз бо Исроил мустақар накунад."
