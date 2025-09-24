Интиқоди Ироқчӣ аз нокомии ҷомеаи байналмилалӣ дар ҷилавгирӣ аз ҷиноят алайҳи башарият

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) — Абна, Сайид Аббос Ироқчӣ, Вазири умури хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар ҷараёни сафар ба Ню-Йорк дар нишасти сатҳи олии ташаббуси рушди ҷаҳонӣ таҳти унвони "Таҷдиди тааҳҳуд ба ормонҳои аслӣ, иттиҳод барои сохтани ояндаи равшантар дар рушди ҷаҳонӣ" ширкат ва суханронӣ кард, ки матни он ба шарҳи зерин аст:
"Ба номи Худои Бахшандаи Меҳрубон.
Ҷаноби Олӣ, ҷаноби Ли Чиянг, Сарвазири Шӯрои давлатии Ҷумҳурии Мардумии Чин, ҷанобон, ҳамкорони азиз,
Ҷумҳурии Исломии Эрон, ба унвони узви Гурӯҳи дӯстони ташаббуси рушди ҷаҳонӣ, онро бастaре гаронбаҳо барои тақвияти ҳамкорӣ ва ҳамбастагӣ дар масири рушд медонад.
Бо идомаи рӯбарӯ шудани кишварҳои рӯ ба рушд бо нобаробариҳои сохтории амиқ дар низомҳои иқтисодӣ, молиявӣ ва тиҷории ҷаҳонӣ, нишасти имрӯз ҳам бамавқеъ ва ҳам зарурӣ аст. Барҳам задани фақр ҳамчунон бузургтарин чолиши сиёсатгузорон дар бисёре аз кишварҳои рӯ ба рушд боқӣ мондааст. Дар ҳамин ҳол, гуруснагӣ, камғизоӣ ва ноамнии ғизоӣ дар ҳоли афзоиш аст ва хатари қаҳтӣ дар бахшҳои густурдае аз ҷаҳон рӯ ба густариш мебошад.
Ҳамзамон, мо ба шиддат нигарони шикофҳои афзояндаи диҷиталӣ, бахусус дар ҳавзаи фанновариҳои навзуҳур ҳамчун ҳуши маснӯӣ ҳастем. Аз ин рӯ, тазмини ҳукуматдории фарогир, шаффоф ва одилона бар фанновариҳои диҷиталӣ бо мушорикати комил ва муассири кишварҳои рӯ ба рушд, амре ҳаётӣ аст.
Дар ин замина, ислоҳоти сохтории дерҳангом зарурӣ аст, то мушорикати комил, баробар ва муассири кишварҳои рӯ ба рушд дар тасмимгириҳои ҷаҳонӣ тазмин гардад.
Сабаби нигаронии амиқ аст, ки бархе кишварҳои рушдёфта ба ҷои амал ба тааҳҳудоти дергинаи худ, ҳамчунон ба аъмоли тадобири қаҳрии якҷониба ва сиёсатҳои ҳимоятгарона алайҳи кишварҳои рӯ ба рушд идома медиҳанд. Чунин тадобире, ки нақзи ҳуқуқи бунёдии шаҳрвандон дар кишварҳои ҳадаф аст, дар воқеъ рушди иқтисодӣ, решакан кардани фақр ва рушди пойдор дар ин кишварҳоро ҳадаф қарор медиҳад.
Чолишҳои пеши рӯи мо маҳдуд ба ҳавзаи иқтисодӣ нест. Барои намуна, бадтар шудани вазъ дар Осиёи Ғарбӣ, бахусус наслкушии идомадошта дар Ғазза, нокомии ҷомеаи байналмилалиро дар ҳифзи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҷилавгирӣ аз ҷиноят алайҳи башарият ошкор месозад.
Ишғоли хориҷӣ ва таҷовузот, нобаробарӣ ва беадолатӣ метавонанд дастовардҳои рушдро баръакс карда ва кулли минтақаҳо ва ҷаҳонро бесубот созанд.
Дар чунин шароите, беш аз ҳар замон дигар ниёзманд он ҳастем, ки бори дигар ба усули ҳамкории чандҷониба мутааҳҳид шавем ва якҷонибагароиро, ки таҳдиди ҷиддӣ барои сулҳ, амният ва рушди ҷаҳонӣ аст, мардуд бишуморем.
Ташаббуси рушди ҷаҳонӣ метавонад дар ин замина нақши барҷаста ифода кунад, бо иртикаи ормонҳои кишварҳои рӯ ба рушд барои ифодаи нақши пуррангтар дар шаклдиҳӣ ба низоми иқтисодии ҷаҳонӣ ва эҷоди муҳити мусоид дар арсаи байналмилалӣ барои рушди пойдор. Дар ҳамин ҳол, наметавонем бадтар шудани вазъ дар Осиёи Ғарбӣ, бахусус ҷиноёти идомадошта дар Ғаззаро, ки сулҳ ва рушдро дар минтақаи мо ва фаротар аз он таҳдид мекунад, нодида бигирем.
Ҷаноби раис,
Ноэътимодиҳои мавҷуд ва шикофҳои навзуҳур дар низомҳои сиёсӣ ва иқтисодии ҷаҳонӣ, ташаббуси рушди ҷаҳониро беш аз пеш зарурӣ сохтааст, зеро бастaре барои ҳамбастагӣ, ҳамкорӣ ва иқдоми ҷамъии тақвиятёфта ҷиҳати сохтани ояндаи равшантар барои ҳамагон фароҳам меоварад. Мо ҳамчунон бар ин ташаббус такя дорем ва аз он барои таҳқиқи аҳдофаш ҳимоят мекунем.
