Ваҳдати миллии Эрон, ҳамон ваҳдати миллии 13-уми хурдод аст; ҳама масъуланд.

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) - Абно, Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманей, Раҳбари Олии Инқилоби Исломӣ, имшаб дар суханронии телевизионӣ ба мардум, ваҳдат ва якпорчагии доимии миллати Эронро мушти пӯлодин бар сари душман хонданд ва бо шарҳи сабаби таслим нашудани миллати ҳамаси Эрон дар баробари фишор ва таҳдиди душман барои даст кашидан аз технологияи судманди ғанисозии ураниум, таъкид карданд: "Музокироте, ки Амрико аз аввал натиҷаи онро мушаххас ва дикта кунад, бефоида ва пурзарор аст, зеро душмани зӯргӯро барои таҳмили ҳадафҳои баъдӣ ба тамаъ меандозад ва ҳеҷ зарареро ҳам аз мо дафъ намекунад ва ин гуна музокиротро ҳеҷ миллати бошараф ва сиёсатмадори хирадманде намепазирад".
Ваҳдати миллати Эрон дар ҷанги 12-рӯза душманро ноумед кард. Душман мехост фитнаҳои хиёбонӣ ба вуҷуд оварад, аммо мардум ба хиёбонҳо омаданд, аммо алайҳи душман, на алайҳи низоми исломӣ. Омили ваҳдати миллати Эрон ҳамчунон боқист. Баъзеҳо вонамуд мекунанд, ки ваҳдат барои рӯзҳои ҷанг буд, ин ҳарфи комилан ғалат аст. Ҳамаи мо дар баробари ваҳдати миллат масъул ҳастем.
Ғанисозии ураниум дар масоили гуногуни зиндагии мардум таъсир дорад. Ҷониби амрикоӣ мегӯяд, Эрон набояд ғанисозӣ дошта бошад. Мо дар ин қазия ва ҳар қазияи дигаре ба фишор таслим нашудем ва нахоҳем шуд. Қасди истифода аз аслиҳаи ҳастаиро надорем, аммо ғанисозиро дорем. Ин илми мо бо таҳдид ва бомбаборон аз байн намеравад.
Дар вазъи кунунӣ музокира бо давлати Амрико ҳеҷ суде барои мо надорад, ҳеҷ зарареро ҳам аз мо дафъ нахоҳад кард. Ҷониби амрикоӣ пешопеш натиҷаи музокиротро муайян кардааст. Ҷониби амрикоӣ, по дар як кафш кардааст, ки Эрон бояд ғанисозӣ надошта бошад. Чанд рӯз қабл аз ин, муовинаш эълон кард, ки Эрон бояд мушак ҳам надошта бошад. Ин музокира нест, таҳмил аст ва ҳеҷ суде надорад. Музокирае, ки бо таҳдид ҳамроҳ аст, ҳеҷ миллати бошараф ва ҳеҷ сиёсатмадори хирадманде қабул ва тасдиқ намекунад.
