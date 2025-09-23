Барқарорсозии 95-дарсадии маконҳои осебдида аз ҷанги 12-рӯза

Ба гузориши хабаргузории ABNA, дар чаҳорумин даври «Қарор ҳамдилӣ», ки бо ҳузури хонаводаҳо ва масъулони шаҳрӣ ва низомӣ баргузор шуд, Муҳаммадмеҳдӣ Ҳасанзода, масъули Созмони Басиҷи Шаҳрдории Теҳрон, дар суханронӣ ضمن хушомадедгӯӣ ба ҳозирон, бар аҳамияти барқарории иртиботи мустамар ва созанда миёни ниҳодҳои низомӣ ва шаҳрӣ таъкид кард ва ин таомулро заминасози тақвияти ҳамгироӣ ва хидматрасонии беҳтар ба мардум донист.
Ҳасанзода дар идома ба муаррифии китоби «50 соли ибодат» пардохт ва ин асарро намунаи арзишманд дар сабт ва интиқоли таҷрибаҳои фарҳангӣ, динӣ ва иҷтимоӣ тавсиф кард. Ӯ ҳамчунин бо ишора ба ҷумлаи Шаҳид Носируддин Боғбонӣ дар бораи раванди таҳаввули маънавии ӯ таъкид кард: "Ишқи ҳақиқӣ ба Худованд, ҷавононро ба майдонҳои ҷиҳод ва исор мекашонад."
Ӯ дар ҳамин бахш бо ёдоварӣ аз суханони Мақоми Муаззами Раҳбарӣ дар бораи васиятномаи Шаҳид Боғбонӣ афзуд: "Васиятномаи Шаҳид Боғбонӣ асари амиқ ва таъсиргузор аст, ки борҳо бояд хонда шавад."
Масъули Созмони Басиҷи Шаҳрдории Теҳрон бо баёни гузорише аз раванди ҳамкориҳо тасриҳ кард: "Дар фосилаи 9 моҳи гузашта аз баргузории Қарори ҳамдилии қаблӣ, ҷаласоти моҳонаи ҳавзаҳо ба таври муназзам баргузор шуда ва то кунун 85 дарсади навоҳии Басиҷ ва манотиқи шаҳрдорӣ дар таомули фаъол будаанд; ин ҳамкориҳо ба вижа дар айёми ҷанги 12-рӯза намуди боризе дошт."
Ӯ бо қадрдонӣ аз Алиризо Зоконӣ, шаҳрдори Теҳрон, гуфт: "Талошҳои беистӣ шаҳрдори Теҳрон дар бозсозии шаҳр боиси таҳаққуқи 95-дарсадии барқарорсозӣ ва таъмири харобиҳо шудааст, ва ин иқдом дастоварди мондагор барои мудирияти шаҳрӣ аст."
Ҳасанзода ҳамчунин аз тадбирҳои Сардор Ҳасанзода, фармондеҳи Сипоҳи Ҳазрати Муҳаммади Расулуллоҳ (с) Теҳрони бузург дар даврони ҷанг ва ҳимояти ӯ аз тарҳи Шаҳид Ҳамадонӣ ва низ ҳамкориҳои арзишманди манотиқи 2, 3, 4 ва 10-и шаҳрдорӣ ва Басиҷ дар ин арса қадрдонӣ кард.
Ӯ дар поён таъкид кард: "Истимрори ҷаласоти моҳонаи ҳавзаҳо ва баргузории чунин нишастҳое, пайванд миёни Сипоҳ ва Шаҳрдориро тақвият мекунад ва ба таҳаққуқи аҳдофи муштараки фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва амниятӣ дар шаҳри Теҳрон ёрмандӣ мерасонад."
