Лорисҷонӣ: "Ҳеҷ як эронии боғайрат ба амнияти миллӣ муомила намекунад"

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Алӣ Лорисҷонӣ, дабири Шӯрои олии амнияти миллӣ, дар вокуниш ба суханони Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид алайҳи кишвари мо, паёме дар шабакаи иҷтимоии X (собиқ Twitter) нашр кард: "Дӯстон! Пофишории Эрон бесабаб нест. Шарт гузоштани маҳдудияти парвози мушак ба камтар аз 500 километр ба маънои чашмпӯшӣ аз тавоноии дифоъи дар баробари Исроил аст. Кадом эронии боғайрат чунин маҳдудиятеро мепазирад? Амнияти миллӣ ҷои муомила нест."
23 Сентябр 2025 - 23:36
News ID: 1730554
Source: ABNA
