Испания: "Агар Тел-Авив алайҳи 'Ас-Самуд' иқдоме кунад, мо вориди амал мешавем"

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Русия Ал-Явм", вазири хориҷаи Испания таъкид кард, ки агар режими саҳюнистӣ алайҳи флоти ҷаҳонии Ас-Самуд иқдоме анҷом диҳад, ин кишвар низ ба он вокуниш нишон хоҳад дод.
Вай тасриҳ кард, ки ҳар иқдоме алайҳи озодии баён ва қавонини байналмилалӣ алайҳи флоти Ас-Самуд бо вокуниши Испания рӯбарӯ хоҳад шуд.
Вазири хориҷаи Испания бо ишора ба ҳаракати бахше аз киштиҳои Ас-Самуд аз бандари Барселона илова кард, ки фаъолиятҳои ин флот масолеҳатомез ва инсонӣ аст. Ин кишвар аз тамоми сарнишинони киштиҳое, ки аз Испания ҳаракат кардаанд, ҳимоятҳои сиёсӣ ба амал меоварад.
Вай аз сафири Испания дар Тунис хост, дар хусуси ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишини ахир алайҳи киштиҳои флоти Ас-Самуд дар обҳои ин кишвар таҳқиқ кунад.
Созмондиҳандагони флоти Ас-Самуд низ бо судури баёнияе аз ташдиди иқдомоти хатарноки режими саҳюнистӣ алайҳи ин флот хабар доданд.
Your Comment