Машваратҳои «Фидан» бо ҳамтоёни саудӣ ва мисрӣ

Бино ба гузориши хабаргузории Анатолу, ки аз сӯи хабаргузории Abna нақл шудааст, Ҳоқон Фидан, вазири умури хориҷии Туркия, бо Файсал бин Фарҳон, вазири умури хориҷии Арабистони Саудӣ ва Бадр Абдулъотӣ, вазири умури хориҷии Миср, ба сурати телефонӣ гуфтугӯ кард.
Мутобиқ бо эъломи манобеи Вазорати умури хориҷии Туркия дар ин машваратҳо, охирин таҳаввулоти Ғазза ва муқаддимоти фаъолиятҳои марбут ба масъалаи Фаластин дар чаҳорчӯби нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар ҳафтаи оянда мавриди баҳс ва баррасӣ қарор гирифт.
