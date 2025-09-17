Нигаронии Туркия аз ҳамлаи эҳтимолии Исроил пас аз амалиёт дар Қатар

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — АБНА — ҳамлаи Исроил ба шаҳри Давҳа, пойтахти Қатар, ки теъдоде аз мақомоти ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос) -ро ҳадаф қарор дод, шоки густардае дар саросари минтақа эҷод кард ва нигарониҳои Туркия аз ташдиди шадиди таниш бо Талавивро барангехт.
Рӯзномаи «Ле Монд»-и Фаронса гузориш дод, ки Туркия, ки яке аз кишварҳои аслии ҳомии Ҳамос аст, худро дар мавқеъияти ҳассос ёфта ва метарсад, ки Исроил талош кунад ҳамлаи монандро дар хоки Туркия такрор кунад, зеро теъдоде аз мақомоти Ҳамос дар онҷо ҳузур доранд ва байни Давҳа ва Анқара ҷобаҷо мешаванд.
Ин рӯзнома дар гузорише аз Истанбул ба қалами хабарнигори худ «Никола Бурсие» навишт, ки «Раҷаб Тайиб Эрдуғон», раисиҷумҳури Туркия ба суръат ҳамла ба Қатарро шадидан маҳкум ва онро нақзи ошкори ҳуқуқи байналмилал донист.
Эрдуғон ҳамчунин бо шайх «Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ», амири Қатар, тамос гирифт то бар ҳимояти комили Туркия аз Қатар, таъкид кунад.
Нигаронии амниятии Туркия
Дар ин замина, «Эзҷи Окин», коршиноси масоили Туркия дар сайти «Ал-Монитур» ишора кард, ки эҳтимолан пас аз ин ҳамла, бархе аз аъзои Ҳамос муддати тӯлонитареро дар Туркия хоҳанд гузаронд; Туркия танҳо узви НАТО аст, ки Ҳамосро созмони террористӣ талқӣ намекунад.
«Ле Монд» мегӯяд замоне, ки «Бинёмин Нетаняҳу», нахуствазири Исроил ва «Юоав Галант», вазири дифои собиқаш, ки ҳар ду таҳти таъқиби Додгоҳи кайфарии байналмилалӣ ҳастанд, ба таври зимнӣ эълом карданд, ки раҳбарони Ҳамос аҳдофи машрӯъ сарфи назар аз маҳали ҳузурашон ҳастанд, раҳбарони Туркия маҷбур шуданд ҳисоботи худро бознигарӣ кунанд.
«Ронин Бар», раиси дастгоҳи амнияти дохилии Исроил (Шабак), аъзои Ҳамос дар Лубнон, Қатар ва Туркияро ҳушдор дода буд ва вокуниши раисиҷумҳури Туркия шадид буд. Эрдуғон гуфт, ки Исроил, қиммати сангине хоҳад пардохт, дар сурате ки чунин сенарияе иттифоқ биафтад.
Туркия мизбони теъдоди қобили таваҷҷуҳе аз мақомоти Ҳамос дар муносибатҳои расмӣ ва сатҳҳои олӣ будааст.
Таҳдиде фаротар аз як ҳодиса
«Ле Монд» навишт, ки дар Анқара, ҳамлаи Исроил ба Давҳа ҳамчун як ҳодисаи мунфарид дида намешавад, балки таҳдиди мустақим барои як муттаҳиди стратегӣ ба шумор меравад, ки Туркия дар парвандаҳои ҳассоси минтақаӣ аз Фаластин то Сурия ва Либия бо он ҳамкорӣ дорад.
Нозирон эътиқод доранд, ки ҳамлаи Исроил ба Давҳа, лаҳзае ҳассос дар равобити Туркия бо масъалаи Фаластин ва ба хусус Ҳамос аст; зеро наздикӣ ба Ҳамос, агарчи дар дохили Туркия маҳбуб аст, аммо акнун хатарҳои мустақим барои амнияти миллии Туркия ба ҳамроҳ дорад.
Бо таваҷҷуҳ ба таҳаввулоти минтақаӣ ва ташдиди таниши низомии Исроил, садоҳое дар марокизи таҳқиқотии наздик ба давлати Туркия хостори баррасии ҷиддии эҳтимоли ҳадафгирии Исроил шуда ва онро таҳдиди воқеӣ, на танҳо эҳтимоли дур, қаламдод кардаанд.
